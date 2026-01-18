MiAMBIENTE rinde homenaje a los guardaparques en su día nacional

Gestión del ministro Juan Carlos Navarro prioriza formación y equipo para guardaparques

• En el marco del Día del Guardaparque, el Ministerio de Ambiente destaca la incorporación de más de 230 nuevos agentes y el fortalecimiento de la vigilancia en las 123 áreas protegidas del país.

(18/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) conmemora este 18 de enero el Día del Guardaparque, una fecha que rinde homenaje a los hombres y mujeres encargados de custodiar la biodiversidad en las costas, montañas y bosques de Panamá. Esta efeméride, establecida mediante el Decreto N.° 35 de 1997, reconoce la labor de los guardaparques y recuerda a quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)

Bajo la gestión del ministro Juan Carlos Navarro, la institución ha priorizado la dignificación de este cuerpo civil. A través de la Escuela de Guardaparques, se han completado 11 promociones de formación, integrando a más de 230 nuevos agentes, entre ellos 41 mujeres. Actualmente, el SINAP cuenta con una fuerza operativa de más de 560 guardaparques y 50 técnicos, responsables de la vigilancia de las 123 áreas protegidas que conforman el patrimonio natural panameño.

El ministro Navarro enfatizó que cuidar la naturaleza implica, fundamentalmente, cuidar a quienes están en la primera línea de defensa. «Para el presidente José Raúl Mulino, es fundamental que estos héroes ambientales cuenten con respaldo institucional, equipamiento y formación continua», señaló el titular de MiAMBIENTE.

Equipamiento, logística y formación internacional

La entidad ha destinado recursos para optimizar la capacidad operativa en el campo. Cada agente ha sido dotado con uniformes de fatiga, calzado especializado, herramientas de navegación y suministros esenciales. En términos de movilidad, se han distribuido 70 vehículos a nivel nacional y se garantiza el suministro semanal de alimentos para el personal en estaciones remotas.

En cuanto a la profesionalización, se han ejecutado talleres de patrullaje, gestión comunitaria y uso de tecnología. Destaca la participación de 13 directores de parques en cursos especializados en Yellowstone y Colorado, Estados Unidos, además de capacitaciones técnicas en Costa Rica y diplomados conjuntos con la Policía Ambiental y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Valor humano y memoria histórica

La fecha del 18 de enero tiene un profundo significado histórico, originado tras un trágico accidente ocurrido en 1980 en Veraguas, donde fallecieron funcionarios que retornaban de una capacitación. Pedro Rojas, guardaparque con tres décadas de servicio, describe la profesión como una labor de sacrificio gratificante: «Es hacer patria todos los días al cuidar el oro verde y azul del país».

MiAMBIENTE reafirma su compromiso de continuar mejorando la infraestructura y las condiciones laborales de sus funcionarios, promoviendo un entorno inclusivo y seguro para quienes protegen el legado ecológico de Panamá.

