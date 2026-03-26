MiAMBIENTE fortalece su capacidad técnica para una fiscalización ambiental más rigurosa

MiAMBIENTE integra herramientas científicas avanzadas en el monitoreo de ecosistemas

• El Ministerio de Ambiente incorporó nuevos profesionales, metodologías de biomonitoreo y equipos especializados para elevar la precisión en las evaluaciones del estado de los ecosistemas.

(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ha fortalecido su capacidad técnica de análisis y fiscalización ambiental mediante la incorporación de nuevos profesionales, metodologías de monitoreo y herramientas científicas avanzadas. Esta actualización institucional permitirá realizar evaluaciones más precisas y objetivas sobre el estado de los ecosistemas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a nivel nacional, integrando inspecciones directas con mediciones de alta rigurosidad técnica.

Especialización y nuevas metodologías

Las evaluaciones son ejecutadas por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), la cual ha robustecido sus equipos con especialistas en hidrología, geología, ingeniería ambiental y biología. Entre los avances tecnológicos destacan los monitoreos de calidad del aire, mediciones de ruido y análisis de aguas superficiales y subterráneas bajo estándares internacionales. Como innovación científica, MiAMBIENTE incorporó el biomonitoreo mediante macroinvertebrados acuáticos, que funcionan como bioindicadores para evaluar la calidad ecológica de los cuerpos de agua de forma integral.

Fiscalización en proyectos estratégicos

Estas herramientas se aplican actualmente en intervenciones de alto impacto en el país:

• Carretera Panamericana Este: Se verifican aspectos de estabilidad de taludes, control de erosión, conectividad ecológica y pasos de fauna.

• Mina Cobre Panamá: Equipos multidisciplinarios realizan inspecciones periódicas para evaluar la estabilidad de infraestructuras, el manejo del sistema hídrico y el monitoreo de biodiversidad.

• Cantera FCC (Panamá Oeste): Las inspecciones se centran en el control de emisiones de polvo, manejo de residuos industriales, uso de explosivos y el funcionamiento de pozas de sedimentación.

El fortalecimiento de las capacidades técnicas de MiAMBIENTE garantiza que la supervisión ambiental se realice con base en datos verificables y metodologías científicas, promoviendo una gestión preventiva y transparente en beneficio de los recursos naturales del país.

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