MiAmbiente reinaugura la nueva sede y el centro de visitantes del Parque Nacional Soberanía

Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto contempló la rehabilitación integral de los espacios de atención, la casa de guardaparques y los senderos históricos.
El remozado Parque Nacional Soberanía potencia el ecoturismo y la investigación científica en Panamá
• El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, encabezó la reapertura de las instalaciones totalmente renovadas en esta área protegida estratégica para la cuenca del Canal de Panamá.
(26/Mays/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reinauguró la nueva sede y el Centro de Atención a Visitantes del Parque Nacional Soberanía totalmente renovados, estructuras ubicadas en la entrada de esta icónica área protegida situada en el corazón de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.
El Centro de Visitantes fue completamente rehabilitado mediante la reparación de techo y estructuras, pintura, instalación de un nuevo sistema eléctrico, conexión de internet con fibra óptica, un nuevo baño de visitas, nuevo mobiliario, computadoras y equipo tecnológico. Este centro ya se encuentra al servicio del público tras la culminación de trabajos adicionales que incluyeron la eliminación de chatarras, la rehabilitación de estacionamientos y las adecuaciones de áreas comunes para mejorar la seguridad de los usuarios. Asimismo, se completaron las reparaciones de la Casa de Guardaparques, dotándola de una nueva cocina, baños, dormitorios con aire acondicionado, comedor y área de descanso, mientras que el cuerpo de guardaparques fue provisto por la actual administración con uniformes, equipo de transporte terrestre y fluvial, alimentación y comunicaciones para apoyar sus labores.
Las obras inauguradas dentro del Parque Nacional Soberanía abarcan además la recuperación de los conocidos senderos Camino del Oleoducto (Pipeline Road) y Camino de Plantación (Plantation Road), junto con el nuevo muelle de Venta de Cruces, el cual permite el acceso seguro en lancha a la iglesia colonial del sitio que data del año 1527. Todas estas ejecuciones forman parte del “Proyecto apoyo para la conservación y gestión del patrimonio cultural y natural”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual contempla intervenciones en cinco parques nacionales del país: el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Portobelo y el Parque Nacional San Lorenzo, con la finalidad de dotarlos de infraestructuras seguras de uso público y mejorar la experiencia de los visitantes. Los trabajos fueron licitados públicamente e iniciaron el 24 de octubre de 2024 para culminar el 23 de abril de 2026, bajo la ejecución de la empresa contratista PANANERICAN BC.
El Parque Nacional Soberanía recibe en promedio más de 9,500 visitas por año, incluyendo a ciudadanos panameños y extranjeros. Al respecto, el ministro Navarro manifestó en tercera persona que esta es un área protegida icónica conocida en el mundo entero que MiAmbiente pone nuevamente al servicio de los panameños y los visitantes con instalaciones renovadas. El funcionario señaló que el Centro de Visitantes y la Casa de Guardaparques son vitales para atender a los usuarios con seguridad y así fomentar la ciencia, la educación ambiental y el ecoturismo, describiendo a este último como una alternativa inmediata para generar empleos, inversión y oportunidades, siendo estas prioridades dentro del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) del presidente José Raúl Mulino.
Esta área protegida abre al público todos los días de la semana en un horario de 6:30 am a 4:00 pm. La institución solicita a los usuarios registrarse al llegar en la sede del parque o mediante la plataforma digital www.miambiente.gob.pa, mantenerse en los senderos, seguir las indicaciones de seguridad, no ingresar con mascotas, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, eliminar el ruido, evitar el fuego y retirar los plásticos antes de llegar al sitio, bajo la premisa de que los visitantes recorren el parque bajo su propia responsabilidad.
El Parque Nacional Soberanía fue creado en 1980 producto de los Tratados Torrijos-Carter, posee más de 19,545 hectáreas de extensión y se constituye como un activo estratégico de Panamá. Su función principal es proteger bosques tropicales irremplazables en la cuenca hidrográfica del canal, garantizando el suministro de agua potable a la población de la región metropolitana y a la vía interoceánica. Internacionalmente es reconocido por su extraordinaria biodiversidad al albergar miles de especies de plantas y animales, incluyendo aves, mamíferos, reptiles e insectos. Entre la fauna que lo habita se encuentran monos aulladores, perezosos, tucanes, águilas, felinos y otras especies en vías de extinción protegidas por las leyes panameñas. Esta área protegida, que forma parte del corredor biológico mesoamericano, se localiza a solo 40 minutos de la ciudad de Panamá.
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