MiAMBIENTE reubicó 100 nidos de tortuga lora en Chiriquí, protegiendo cerca de 10,000 huevos

Reubican 100 nidos de tortuga lora en Chiriquí para proteger 10 mil huevos

El Refugio Playa La Barqueta Agrícola libera hasta 30 mil neonatos de tortuga lora al año, como parte de su misión de conservación marina.

Autoridades ambientales instan a los visitantes a evitar luces y ruidos nocturnos que desorientan a las tortugas en su proceso de anidación.

(13/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un total de 100 nidos de tortuga lora (Lepidochelys kempii) han sido reubicados en el vivero del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, como parte del proyecto de conservación liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) Regional de Chiriquí. La iniciativa busca proteger cerca de 10,000 huevos de esta especie en peligro de extinción, frente a amenazas como depredadores naturales y actividades humanas.

Desde el inicio de la temporada de anidación en junio, se ha registrado la llegada de tortugas lora a esta zona costera del Pacífico panameño. Aunque hasta ahora es la única especie observada, no se descarta el arribo de otras variedades, como ha ocurrido en años anteriores.

Conservación activa y educación ambiental

Betzaida Samudio, bióloga y jefa del refugio, explicó que el proyecto contempla el monitoreo constante de la playa para prevenir el hurto de huevos y la caza ilegal de tortugas marinas, protegidas por ley. Además, se desarrollan acciones de educación ambiental dirigidas a la comunidad y visitantes, con el fin de fomentar prácticas sostenibles.

El Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola libera entre 10 mil y 30 mil neonatos de tortugas marinas al mar cada año, gracias a los esfuerzos de reubicación y protección de nidos. Este espacio natural tiene como misión conservar la biodiversidad costera y marina, promoviendo la participación ciudadana.

Las autoridades ambientales recuerdan a los visitantes evitar el uso de vehículos 4×4, luces artificiales, colores brillantes y ruidos fuertes durante la noche, ya que estos factores desorientan tanto a las tortugas adultas como a las crías en su camino hacia el mar.

MiAMBIENTE hace un llamado a la responsabilidad ciudadana para contribuir a la protección de esta especie, y pone a disposición la línea de denuncias 311, el número 500 0922 y sus redes sociales oficiales para reportar cualquier situación que comprometa la conservación de las tortugas marinas.