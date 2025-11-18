Panamá intensifica la prevención de incendios forestales ante la temporada seca 2026

COMPRECMAIF se prepara para el verano 2026 con un enfoque en el Manejo Integrado del Fuego

Liderada por MiAMBIENTE, la comisión interinstitucional busca enfrentar el riesgo creciente de incendios forestales , que en la temporada anterior afectaron más de 7,100 hectáreas en el país.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Policía Nacional y la Cruz Roja Panameña, se reunieron en el marco de la Comisión Nacional para la Prevención, Control y Manejo Integral del Fuego (COMPRECMAIF) a fin de preparar al país para el próximo verano. El objetivo principal fue fortalecer las estrategias de prevención, respuesta y control frente a la temporada seca 2026, especialmente en relación con los incendios forestales.

En la sesión de trabajo, las instituciones revisaron los principales escenarios de riesgo y acordaron consolidar acciones conjuntas para mejorar su capacidad operativa integral a nivel nacional. Estas medidas buscan preparar a Panamá frente a eventos ambientales extremos como sequías, olas de calor, inundaciones e incendios forestales, que las autoridades señalan son cada vez más difíciles de contener.

Impacto del Fuego Indiscriminado y Zonas Críticas

Las autoridades analizaron detalladamente el impacto del uso indiscriminado del fuego y la recurrencia de incendios forestales, una de las mayores amenazas para el patrimonio natural del país. Los efectos directos de estos siniestros se sienten en la salud de la población, la disponibilidad de agua y alimentos, además de agravar los fenómenos derivados del cambio climático.

El ingeniero Carlos Espinosa, director nacional forestal de MiAMBIENTE, presentó los avances en materia de prevención. Espinosa destacó los esfuerzos técnicos orientados a identificar zonas críticas, capacitar comunidades, promover prácticas responsables en el uso del fuego y aplicar estrategias de mitigación para reducir la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.

Durante la temporada seca 2024–2025, Panamá registró 1,873 incendios, los cuales afectaron un total de 7,161.17 hectáreas, con la mayor recurrencia concentrada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Los Santos.

Llamado a la Responsabilidad y a la Coordinación Nacional

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró el compromiso del Gobierno del presidente José Raúl Mulino con la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades. El ministro afirmó que «Panamá enfrenta un riesgo creciente por los incendios forestales. Urge enfrentar este reto de manera coordinada, basados en ciencia, tecnología y una cultura nacional de prevención».

Navarro enfatizó la importancia estratégica del manejo responsable del fuego, señalando que «una quema irresponsable puede destruir vidas, ecosistemas y economías locales». Subrayó que la estrategia nacional requiere el apoyo de productores, organizaciones comunitarias, alcaldes, representantes y ciudadanía en general, ya que el esfuerzo «trasciende a MiAMBIENTE».

Medidas de Preparación y Manejo Integrado del Fuego

De cara al verano, considerado el periodo más crítico del año, la COMPRECMAIF intensificará la planificación y la coordinación interinstitucional. Esto estará acompañado por el lanzamiento de una campaña nacional de sensibilización y participación comunitaria.

Para estos fines, el país cuenta con un pie de fuerza de 264 brigadistas forestales voluntarios, capacitados en Manejo Integrado del Fuego y distribuidos en provincias como Darién, Coclé, Panamá Este, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé. Adicionalmente, se supervisarán las quemas agrícolas, se ejecutarán quemas prescritas en áreas vulnerables y se intensificará el monitoreo en zonas protegidas.

El Ministerio de Ambiente impulsa la adopción del Manejo Integrado del Fuego como un enfoque moderno y sistemático que incluye la reducción de riesgos, la preparación, la respuesta y la recuperación, y subraya que comprender los riesgos del fuego es clave para proteger la biodiversidad y garantizar un ambiente sano.