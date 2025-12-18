MiAMBIENTE cierra el año con talleres para la creación de la nueva ley forestal

Siete provincias de Panamá aportan propuestas para la nueva ley forestal

• El Ministerio de Ambiente finaliza el ciclo de sensibilización de 2025 tras recoger aportes técnicos y sociales en siete regiones estratégicas del país.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) culminó el ciclo correspondiente al año 2025 de los talleres de sensibilización nacional para la formulación de una nueva ley forestal. Este proceso busca actualizar el marco legal que rige la conservación, el uso y el manejo sostenible de los recursos forestales en el territorio panameño, adaptándolo a los desafíos ambientales y productivos actuales.

Durante el presente año, las jornadas de trabajo se extendieron por las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y Coclé. Estos encuentros constituyen una fase informativa y de participación ciudadana previa al inicio formal de la consulta pública, permitiendo que diversos sectores de la sociedad influyan en el análisis del anteproyecto de ley.

Participación ciudadana y técnica

Un total de 250 personas, incluyendo representantes de comunidades, la academia y organizaciones de la sociedad civil, participaron en las siete jornadas desarrolladas hasta la fecha. El proceso es liderado por MiAMBIENTE a través de la Dirección Nacional Forestal. Carlos Espinosa Peña, director nacional de dicha instancia, explicó que el régimen de aprovechamiento forestal requiere una revisión profunda para asegurar la integridad de los ecosistemas, tratando al patrimonio forestal como un bien común.

Espinosa Peña señaló que la normativa vigente presenta vacíos debido a la falta de secuencia entre la política pública y las leyes actuales. El nuevo marco normativo pretende corregir estas deficiencias para potenciar el uso sostenible de aproximadamente el 75 % de los suelos del país que poseen aptitud forestal, garantizando simultáneamente la protección de la biodiversidad.

Observaciones para el anteproyecto

En las sesiones realizadas en puntos clave como el Centro Pastoral Juvenil de Santa Fe en Darién y el distrito de Chepo en Panamá Este, los asistentes plantearon inquietudes críticas. Entre los temas destacados se encuentran la propiedad del carbono forestal, la necesidad de mayor certeza en la aplicación de sanciones, la claridad normativa y la corrección de irregularidades en los procesos de inventario forestal.

Toda la información recopilada será sistematizada por el equipo técnico de MiAMBIENTE para realizar los ajustes necesarios al documento borrador antes de su trámite legislativo. La meta es sustituir la Ley 1 del 3 de febrero de 1994, la cual ha regulado la actividad forestal por más de tres décadas y requiere una modernización urgente que incorpore prácticas de manejo sostenible innovadoras.

Próximas etapas en 2026

MiAMBIENTE tiene previsto retomar estos talleres de sensibilización a partir del mes de enero para ampliar la cobertura territorial. Las próximas jornadas incluirán la ciudad de Panamá y las provincias de Colón, Bocas del Toro y Chiriquí, fortaleciendo así la construcción colectiva de esta legislación prioritaria para la gestión ambiental del país.

