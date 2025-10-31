MiAMBIENTE ordena cierre de la Isla Escudo de Veraguas por un año debido a desorden y destrucción ambiental

El cierre se debe a un reciente desorden y destrucción ambiental de la que ha sido objeto esta irremplazable área, declarada patrimonio histórico nacional en 2002.

Irregularidades y amenaza a especies únicas

Un informe emitido en el presente mes de octubre por la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad documentó extensas irregularidades en el sitio. Entre ellas se incluyen:

• Depósitos de desechos sólidos y deforestación.

• Viviendas permanentes y temporales sobre zonas de manglar.

• Uso ilegal de trasmallos y artes de pesca no sostenibles.

• Pesca de especies protegidas como la langosta del Caribe (Panulirus argus) y el cambute (Strombus spp.).

La amenaza más grave es la alteración de hábitats críticos para especies endémicas como el perezoso pigmeo (Bradypus pygmaeus), que se encuentra en Peligro Crítico (CR) de extinción y solo existe en esta isla. También se registraron afectaciones a la Zamia (Zamia hamannii), parte de la flora endémica del sitio.

Suspensión de actividades y plan de restauración

Durante el año de cierre isla Escudo de Veraguas, quedan suspendidas todas las actividades turísticas, recreativas, pesqueras, de navegación y construcción dentro del polígono del área. Solo se permitirán actividades científicas, correctivas, de limpieza, de restauración ambiental y de monitoreo, con previa autorización de MiAMBIENTE.

MiAMBIENTE coordinará con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) la implementación de programas temporales de apoyo para las comunidades bocatoreñas e indígenas de la zona. Estos programas incluirán capacitación en pesca responsable, ecoturismo comunitario y restauración ecológica.

Además, se desarrollará un plan de monitoreo y restauración ecológica que evaluará el estado de los ecosistemas y emitirá recomendaciones sobre la posible reapertura, extensión del cierre o ajustes en el manejo futuro del Paisaje Protegido.