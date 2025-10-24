MiAMBIENTE entrega equipos financiados por el Fondo Coiba para recolección de basura en Veraguas

Mariato y Montijo reciben implementos del Fondo Coiba para fortalecer la gestión de desechos sólidos

• Los recursos, generados por ingresos del propio Parque Nacional Coiba, están siendo reinvertidos en comunidades vecinas para mejorar servicios municipales, el ecoturismo y la gestión ambiental local.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Veraguas, Panamá.- El ministro de Ambiente y presidente del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, Juan Carlos Navarro, concretó la entrega de un camión, equipos e implementos destinados a la recolección de basura en los distritos de Mariato y Montijo, en la provincia de Veraguas. Esta acción es parte de la estrategia para robustecer la gestión ambiental y garantizar el manejo apropiado de los desechos sólidos en las comunidades ubicadas dentro de la zona de influencia del Parque Nacional Coiba (PNC).

Esta dotación de equipos se encuentra en el marco del plan operativo anual para la “Dotación de equipos y mejoras de las infraestructuras para fortalecer la gestión ambiental y comunitaria en el área de influencia del Parque Coiba”, el cual se financia mediante el Fondo Coiba. Este mecanismo fue creado por la Ley 44 de 2004 para promover la conservación, protección y manejo del Parque Nacional Coiba y su zona de influencia.

Recursos Generados y Reinvertidos por el Área Protegida

Los recursos que hacen posible estas entregas provienen directamente de los ingresos que genera el propio Parque Nacional Coiba, a través de tasas de visitación, anclajes y otras actividades reguladas. Estos fondos son reinvertidos con el objetivo dual de optimizar la gestión del PNC y respaldar proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades aledañas.

Siguiendo las instrucciones del Presidente José Raúl Mulino, MiAMBIENTE busca fortalecer la gestión ambiental de los municipios en la zona de influencia del PNC. A través del Fondo Coiba, se robustece la puesta en valor de esta área protegida con la entrega de diversos vehículos. Específicamente, para el Municipio de Mariato, se entregó un camión cabina sencilla con vagón ganadero, mientras que para el Municipio de Montijo se dotó de trece corta gramas para el mantenimiento de áreas verdes. Adicionalmente, se entregaron vehículos pick up de una cabina y microbuses de catorce pasajeros.

Compromiso con el Desarrollo Sostenible Local

Representantes del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba destacaron durante el acto que esta inversión refleja el compromiso del Fondo Coiba con el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del Sitio de Patrimonio Natural Mundial.

Se anunció además que la ejecución del Fondo Coiba 2025 se consolidará en las próximas semanas con la entrega de equipos adicionales en otros distritos. Estos incluyen un camión compactador para Soná, un camión volquete para Río de Jesús y otro para Las Palmas, así como un pick up doble cabina para Montijo. Además de los vehículos, los aportes incluyen mejoras de infraestructura, fortalecimiento de capacidades, compra de otros equipos, mantenimiento, contratación de personal y el desarrollo de programas de investigación y monitoreo.

Con esta dotación, los municipios contarán con herramientas que mejorarán los servicios municipales de limpieza y recolección de basura, contribuyendo directamente al bienestar de sus habitantes y a la reducción de impactos ambientales en zonas costeras y rurales. El manejo adecuado de desechos sólidos es crucial para fortalecer las actividades de ecoturismo y turismo comunitario en el Parque Nacional Coiba, de las que ya se benefician las comunidades vecinas.

El Fondo Coiba es administrado y supervisado por el Consejo Directivo del PNC y el Ministerio de Ambiente. El Parque Nacional Coiba fue declarado en 2005 como Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO.