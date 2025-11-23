MiAMBIENTE realiza operativo en Cerro Patacón: Cinco detenidos por quema ilegal de basura

Retienen camiones y detienen a cinco personas en operativo contra quema ilegal cerca de Cerro Patacón



• La intervención, realizada en Villa Cárdenas y Kuna Nega, forma parte de la vigilancia permanente para contener actividades que representan un riesgo para la salud pública y que incrementan la contaminación atmosférica.

(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), llevó a cabo un operativo de rutina en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Fiscalía Ambiental y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). La acción se enfocó en diversas áreas aledañas al relleno sanitario de Cerro Patacón, específicamente en Villa Cárdenas y Kuna Nega.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron la retención de dos camiones tipo volquete y la aprehensión de cinco personas que fueron sorprendidas realizando la quema y disposición ilegal de desechos.

Detenciones e Inspección de Recicladoras

El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía Ambiental, que ordenó las detenciones tras confirmar la actividad ilícita en un vertedero clandestino ubicado en Villa Cárdenas. Esta intervención se enmarca en la vigilancia permanente que MiAMBIENTE y las demás instituciones mantienen para contener actividades que suponen un riesgo para la salud pública y que agravan la contaminación atmosférica en el sector.

José Delgado, jefe del Departamento de Riesgos Ambientales de MiAMBIENTE, informó que el recorrido incluyó la inspección de dos recicladoras para verificar su documentación, permisos y el manejo adecuado de los residuos. Adicionalmente, se revisaron puntos clandestinos de disposición que impactan directamente el entorno de Cerro Patacón.

Riesgos de la Quema Ilegal de Residuos

MiAMBIENTE recordó a la ciudadanía los riesgos asociados a la quema ilegal de residuos. Esta práctica no solo genera gases tóxicos y eleva el riesgo de incendios, sino que deteriora significativamente la calidad del aire. La contaminación afecta especialmente a personas con enfermedades respiratorias, alergias o asma, además de impactar negativamente a las comunidades ubicadas en las cercanías del relleno sanitario.

La institución reitera su llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades, solicitando la colaboración mediante el aporte de pruebas, como videos, fotografías o la ubicación exacta, que permitan robustecer las investigaciones. Las denuncias ciudadanas pueden realizarse a través de la línea 311 o utilizando las cuentas oficiales del Ministerio en redes sociales, bajo el usuario @miambientepma.