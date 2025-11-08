MiAMBIENTE inspecciona el Río Matasnillo tras denuncia ambiental en redes sociales

Río Matasnillo Bajo Inspección: MiAMBIENTE realiza Evaluación Técnica

• Durante la inspección, que incluyó vuelos con dron y toma de muestras, no se observaron indicios visibles de contaminación, pero los resultados finales se esperan en un plazo de 15 días hábiles.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), por medio de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental y la Dirección Regional de Panamá Metropolitana, efectuó una inspección técnica en el área del río Matasnillo. La acción se llevó a cabo en respuesta a una denuncia ciudadana sobre una posible afectación ambiental que fue difundida a través de redes sociales.

Verificaciones en Campo y Trazabilidad del Sitio

Jonathan Rodríguez, técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAMBIENTE, explicó que el equipo técnico se movilizó de inmediato al sitio para realizar las verificaciones correspondientes tras conocer la denuncia. El funcionario indicó que ya se cuenta con la trazabilidad del sitio, lo cual es fundamental para la investigación.

Durante la inspección técnica, se realizaron varias acciones para obtener un panorama completo de las condiciones ambientales:

• Vuelos con dron: Se utilizaron drones para obtener una visión aérea del área de estudio.

• Toma de muestras y recorridos: El equipo, en coordinación con especialistas de la institución, efectuó tomas de muestras y recorridos en campo.

• Observación preliminar: En el momento de la inspección, no se observaron indicios de contaminación visible.

Rodríguez agregó que las muestras recolectadas serán sometidas a los análisis de laboratorio pertinentes. Se espera que los resultados de estos análisis estén disponibles en aproximadamente 15 días hábiles.

Finalmente, MiAMBIENTE reiteró a la ciudadanía la importancia de continuar reportando cualquier sospecha de afectación ambiental a través de los canales oficiales del Ministerio. La institución destacó que este tipo de participación fortalece la gestión oportuna en la protección de los recursos naturales.