Más de 300 mujeres empoderadas con el programa Escala Mujer de Microserfin en sus tres ciclos

Inclusión económica: Microserfin celebra el exitoso cierre del programa Escala Mujer 2025

• Desde 2023, el programa Escala Mujer de Microserfin ha impactado directamente a más de 300 mujeres microempresarias panameñas, ayudándolas a afinar sus negocios y alcanzar la autonomía económica.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Microserfin, entidad perteneciente a la Fundación Microfinanzas BBVA, anunció el exitoso cierre de la tercera edición de su programa de formación Escala Mujer, enfocado en el empoderamiento de las microempresarias panameñas. En el ciclo 2025, la iniciativa benefició a más de 160 microempresarias de todo el país, destacando la participación de emprendedoras provenientes de la comarca Ngöbe Buglë y las provincias de Bocas del Toro y Darién.

El programa forma parte de la oferta de valor integral de Microserfin, que busca impulsar a las mujeres microempresarias mediante financiamiento, protección, cuidado y el desarrollo de habilidades clave, tanto blandas como digitales y empresariales, para mejorar la competitividad de sus negocios.

Alianzas Estratégicas y Contenido Innovador

La edición de 2025 se desarrolló gracias a una alianza con la Fundación Vida Mujer y la Universidad del Istmo. Además, contó con la colaboración de experimentados especialistas y mentores en la formación de emprendedores, como Daniel Billingslea, líder del programa Innovar de la Fundación Ciudad del Saber, y Gloria Mayorga, de la academia Mujer Fabulosa.

El plan de formación incluyó ocho sesiones que proporcionaron a las participantes conocimientos esenciales para su liderazgo y la gestión empresarial. Un aspecto notable del contenido fue la inclusión de temas de vanguardia, como el uso de herramientas de Inteligencia Artificial y seguridad digital, fundamentales en el entorno de negocios actual.

Impacto y Testimonios de las Participantes

Entre las emprendedoras que participaron, Edilma Vargas, propietaria de la paletería artesanal Deleitart’ Experiences, destacó el valor del programa, señalando que le brindó herramientas que previamente desconocía. Vargas manifestó que la capacitación fue una «oportunidad muy enriquecedora» que ayuda a las mujeres a afinar los detalles de su emprendimiento y avanzar hacia un nivel superior, buscando «la mejor versión de nosotras como mujeres y emprendedoras».

Orlando Sánchez Meneses, responsable de Comunicaciones y Empoderamiento de la Mujer para Microserfin, afirmó que cada edición del programa se traduce en una nueva oportunidad para impulsar tanto los negocios como las vidas de las microempresarias. Sánchez Meneses resaltó el impacto al ver cómo mujeres de diversas regiones «se apropian de herramientas digitales y desarrollan planes de crecimiento». Microserfin reitera su compromiso de ser un aliado clave en la búsqueda de la autonomía económica de la mujer panameña.

Hito de la Inclusión Económica

Con el cierre de esta tercera edición, el programa Escala Mujer ha alcanzado un hito significativo, beneficiando directamente a más de 300 mujeres microempresarias en sus tres ciclos (2023, 2024 y 2025). Este impacto abarca tanto a clientas como a no clientas de Microserfin, en línea con una estrategia por la inclusión económica. La cifra consolida el compromiso de la entidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con los ODS 5 (Igualdad de Género), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 10 (Reducción de las Desigualdades) y 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).