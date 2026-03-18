Microserfin e IICA firman alianza para impulsar el financiamiento al sector agropecuario

Acuerdo entre Microserfin e IICA fortalecerá el financiamiento al sector agropecuario en Panamá

• El convenio enfocará sus esfuerzos en la resiliencia climática y la digitalización de microempresarios agrícolas para elevar la productividad rural en Panamá.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de mitigar las limitaciones de acceso a recursos económicos para los pequeños productores, Microserfin y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA Panamá) han formalizado un Acuerdo de Cooperación Técnica. Esta iniciativa se enfoca en expandir el financiamiento al sector agropecuario y promover modelos de producción más resilientes en el territorio nacional.

La colaboración estratégica pretende maximizar las oportunidades de desarrollo para la agricultura familiar, sector que representa más del 80% de la fuerza productiva rural en el país según datos de la FAO. El proyecto integrará la oferta financiera de Microserfin, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, con el soporte técnico, la innovación y los procesos de digitalización que lidera el IICA en Panamá.

Desafíos del crédito rural y participación femenina

El sector primario panameño enfrenta actualmente un reto estructural importante, dado que capta apenas el 3% del crédito global del sistema bancario. Frente a este escenario, Microserfin mantiene una cartera donde el 30% de sus emprendedores pertenecen al ámbito agropecuario. De este grupo, destaca que más del 33% son mujeres, quienes desempeñan un rol fundamental en la seguridad alimentaria de la nación.

Miguel Ángel Arvelo, representante del IICA para Panamá, explicó en tercera persona que mediante esta cooperación se busca robustecer las capacidades financieras y digitales de los microempresarios del campo, facilitando herramientas que les permitan innovar y aportar al desarrollo sostenible de la industria.

Impacto productivo y sostenibilidad

Por su parte, Edison Mejía Ardila, Gerente General de Microserfin, señaló a través del informe de impacto de la institución que el microcrédito actúa como un multiplicador en poblaciones vulnerables. Según los registros de la entidad, los emprendedores financiados lograron incrementar sus ventas en un 20% y sus excedentes en un 14%.

Mejía Ardila enfatizó que, con el acompañamiento técnico del IICA, se busca escalar estos resultados facilitando prácticas que mejoren la competitividad mediante un ecosistema que incluye educación financiera y microseguros. La alianza reafirma el compromiso de ambas organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocándose en la reducción de la pobreza, la igualdad de género y la acción climática para transformar las condiciones de vida en las familias rurales panameñas.

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