Microserfin reporta que el 42% de sus desembolsos ya son digitales en Panamá

Avance de la banca digital en Microserfin facilita créditos por B/. 9.4 millones a microempresarios

• Al cierre de 2025, la entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA registró un cambio estructural en el acceso al crédito, gestionando más de 15,600 solicitudes a través de canales electrónicos.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El año 2025 se consolidó como un periodo de transformación para el sector microempresarial en el país. Según el reporte anual de Microserfin, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, el 42% de los desembolsos realizados entre enero y diciembre se canalizaron directamente a cuentas bancarias mediante procesos digitales. Este resultado refleja una adopción sostenida de la banca electrónica por parte de los emprendedores, quienes buscan operaciones más seguras y eficientes para el crecimiento de sus negocios.

Transformación digital y eficiencia operativa

El impacto de esta transición tecnológica se traduce en cifras significativas: las operaciones digitales de Microserfin representaron más de B/. 9.4 millones en desembolsos, procesados mediante 15,600 solicitudes digitales. Este avance no solo ha mejorado la agilidad del servicio, sino que también ha tenido un impacto ambiental positivo, al reducir el uso de más de 18,000 hojas de papel solo en el último trimestre de 2025. Edison Mejía, gerente general de la institución, destacó que el modelo de banca relacional es ahora «más cercano, digital y humano», proyectando que para 2026 el 80% de los desembolsos mensuales se realicen por canales digitales.

Además de la colocación de créditos, la entidad registró un incremento del 44% en la recaudación a través de plataformas digitales en comparación con el cierre de 2024. Este comportamiento confirma que la digitalización ya no es una opción, sino una realidad integrada en la gestión diaria de los microempresarios panameños.

Inclusión social y resiliencia comercial

En cuanto al perfil de los clientes atendidos durante 2025, el 73.4% de la cartera activa de Microserfin se concentró en emprendedores en etapas iniciales o de estabilización. La cartera mantuvo un equilibrio de género con un 43% de participación femenina y un 57% masculina. Un dato relevante es que el 30% de los clientes supera los 55 años, lo que impulsa el desarrollo de la denominada «economía plateada» en el territorio nacional.

Para fortalecer la protección ante imprevistos, la entidad reportó la colocación de más de 25,600 microseguros, lo que representa un crecimiento del 3.1% respecto al año anterior. Estas pólizas, cuyas primas sumaron más de B/. 1.4 millones, permitieron generar indemnizaciones superiores a los B/. 57,000.00, asegurando la continuidad de las actividades comerciales y la estabilidad de las familias emprendedoras. Con estos resultados, la institución reafirma su compromiso de reducir las brechas tecnológicas y financieras en el ecosistema emprendedor panameño.