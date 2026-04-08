Mides lidera plan interinstitucional para la protección de la niñez vulnerable en Panamá

Mides lidera plan interinstitucional para la protección de la niñez vulnerable en Panamá
Mides lidera plan interinstitucional para la protección de la niñez vulnerable en PanamáMides

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, coordinó un plan de acción para fortalecer el sistema de albergues y centros de atención integral mediante un nuevo protocolo estandarizado.

Adoptan nuevo protocolo para estandarizar el cuidado de la niñez vulnerable en albergues

• Basado en el marco normativo de la Ley 285 de 2022, el acuerdo interinstitucional busca garantizar una atención diferenciada y especializada para la niñez vulnerable en el país.

(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, lideró una mesa de trabajo interinstitucional de carácter prioritario con el objetivo de robustecer la atención a la niñez vulnerable. El encuentro concluyó con la adopción de un plan de acción diseñado para fortalecer el sistema de albergues de protección y los centros de atención integral dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en el territorio nacional.

Coordinación y marco legal de protección

La titular del Mides reafirmó que la protección integral de la infancia es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Carles de Arango enfatizó que este tema requiere de una coordinación efectiva y decisiones inmediatas debido a su alta sensibilidad. Esta iniciativa se fundamenta en las disposiciones legales vigentes, incluyendo la Ley 285 de 2022, la Ley 14 de 2009 y el Decreto Ejecutivo 404 de 2020, que dictan los lineamientos para salvaguardar los derechos de los menores.

El plan acordado incluye la revisión y actualización del Protocolo para la Atención de la Niñez sin Cuidado Parental en Albergues en Panamá. Esta herramienta busca ordenar y estandarizar la respuesta institucional mediante la clasificación adecuada de la población por rangos de edad y perfiles diferenciados, permitiendo identificar necesidades individuales para intervenciones más oportunas.

Enfoque técnico y participación institucional

Dentro de las medidas contempladas, se estableció el desarrollo de un abordaje técnico especializado para conductas asociadas al trauma y el fortalecimiento de los procesos de ingreso en los centros de atención. Carles de Arango subrayó que este espacio de colaboración fue concebido para generar resultados concretos y medibles en plazos definidos, respetando el ámbito funcional de cada institución.

En la mesa de trabajo participaron representantes de las siguientes entidades y organismos:

• Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud.

• Universidad de Panamá y la Defensoría del Pueblo.

• Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia y la Policía Nacional.

• Senniaf y Unicef.

Bajo el liderazgo de la ministra Carles de Arango, el Mides renueva su compromiso de articular y dar seguimiento a este plan de acción. El objetivo final es transformar el sistema de protección actual y mejorar significativamente la calidad de la atención brindada a la niñez vulnerable, bajo un enfoque de derechos humanos y multidisciplinario.

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