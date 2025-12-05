Llamado urgente del MIDES a proteger los derechos ante el incremento de maltrato a personas mayores

Estadísticas del MIDES revelan 1,640 denuncias de maltrato a personas mayores en 2025

• De enero a noviembre de 2025, el MIDES procesó 1,640 denuncias de maltrato a personas mayores a través del COAI, la Línea 311 y el sistema de Chat, poniendo todos los casos en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para proteger los derechos de las personas mayores, luego de registrarse un incremento significativo en las denuncias por maltrato hacia esta población vulnerable en el país.

Según las estadísticas del MIDES, la institución ha tramitado un total de 1,640 denuncias a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, cubriendo el periodo de enero a noviembre de 2025.

Canales de Denuncia y Datos Estadísticos

Los datos desglosados de las denuncias recibidas por el MIDES son los siguientes:

• Centro de Orientación y Atención Integral (COAI): 367 denuncias de maltrato registradas de enero a octubre de 2025.

• Línea 311: 627 denuncias de maltrato reportadas de enero a noviembre de 2025.

• Sistema de Chat del MIDES: 646 denuncias recibidas entre enero y noviembre de 2025.

Procedimiento Legal y Protección del Estado

El MIDES informó que, una vez que el ministerio realiza la actuación administrativa correspondiente conforme a la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, todas las denuncias relacionadas con el supuesto delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (maltrato al adulto mayor) son puestas en conocimiento del Ministerio Público. Esta entidad es la autoridad competente para llevar a cabo las correspondientes investigaciones.

Como ente rector de las políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional, el MIDES brinda protección y apoyo. Un ejemplo de esto es el programa 120 a los 65, que proporciona asistencia económica a 117,111 personas mayores que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Además, la Coordinación Nacional de Adulto Mayor del MIDES supervisa 82 Centros de Atención Integral para Personas Mayores que ofrecen protección y cuidados especiales a más de 1,900 residentes.

Panorama Demográfico y Compromiso Internacional

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), actualmente residen 563,641 personas mayores de 60 años en Panamá, lo que representa el 13.9% de la población total del país. Del total de este grupo, el 47.4% son hombres y el 56.6% son mujeres.

El MIDES reiteró su compromiso con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención insta a los estados a adoptar medidas específicas para prevenir el edadismo y promover la igualdad de trato y oportunidades para este importante grupo poblacional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: