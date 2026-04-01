Mides desmiente declaraciones de exdirector de la Senadap y respalda investigaciones

• La institución aclaró que la ministra Beatriz Carles de Arango nunca solicitó nombramientos irregulares y reiteró su compromiso con el proceso de investigación que lideran varios ministerios.

(01/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) rechazó de manera categórica las recientes declaraciones emitidas por Nolis Góndola, exdirector de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap). La institución calificó estos señalamientos como falsos y malintencionados, señalando que surgen en un contexto donde el exfuncionario se encuentra separado de su cargo debido a una investigación formal por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, resulta absolutamente falso que la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, haya solicitado, de forma directa o indirecta, el nombramiento de personal dentro de la mencionada entidad estatal. El Mides desmintió enfáticamente cualquier insinuación sobre supuestas contrataciones condicionadas a personas que no cumplirían con sus responsabilidades laborales.

Proceso de separación e investigación en curso

La decisión de separar a Nolis Góndola fue una recomendación de la Junta Directiva de la Senadap dirigida al Presidente de la República. Esta medida se tomó tras la recepción de denuncias formales presentadas por representantes de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de dicha instancia directiva. Actualmente, el proceso es conducido por delegados de los Ministerios de Gobierno, Salud y Educación, quienes integran la directiva de la Secretaría.

Con el fin de asegurar la estabilidad institucional, la subdirectora Verónica Wharton ha asumido la dirección de la entidad de manera interina. Esta transición garantiza que las políticas y proyectos destinados a la población afropanameña continúen su curso sin interrupciones mientras avanzan las pesquisas legales correspondientes.

Postura institucional frente a los ataques

El Ministerio de Desarrollo Social lamentó el uso de información infundada que, a su juicio, busca desviar la atención pública de los hechos que están bajo el escrutinio de las autoridades. La entidad reafirmó su respaldo total al proceso de investigación y aseguró que se mantendrá vigilante para que las instancias competentes determinen las responsabilidades pertinentes en este caso.

El Mides reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas legales, rechazando cualquier intento de empañar la gestión ministerial mediante ataques mediáticos que carecen de sustento probatorio.

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