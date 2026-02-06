Renovación masiva de la Tarjeta Clave Social para usuarios de 120 a los 65 y Ángel Guardián

Calendario de entrega de la Tarjeta Clave Social para el primer pago de marzo de 2026

• Los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades, SENAPAN y otros, deberán acudir a las sedes regionales para actualizar su instrumento de cobro.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la jornada de renovación y entrega de la Tarjeta Clave Social, la cual beneficiará a un total de 19,417 usuarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono de Alimentación y Nutrición (SENAPAN). De esta cifra, la institución procederá con la renovación de 17,964 plásticos vencidos y la entrega de 1,453 tarjetas para nuevos ingresos al sistema de protección social.

La entrega de las tarjetas se realiza en las diversas direcciones regionales, provinciales y comarcales del país, culminando hoy 6 de febrero. Esta actualización es fundamental para que los beneficiarios puedan acceder al primer pago de los programas sociales, el cual está programado para ejecutarse del 10 al 21 de marzo del presente año.

Procedimiento para el retiro y requisitos

Los usuarios deben presentarse en la sede correspondiente a su lugar de residencia una vez que sean contactados por el personal del MIDES para recibir su asignación de horario. Es requisito indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente, tanto en original como en copia. En situaciones donde se actúe a través de un representante legal, este deberá aportar la documentación legal que acredite su condición junto con las identificaciones de ambas partes. El MIDES recomienda llevar la tarjeta vencida para agilizar el proceso de canje, recordando que el trámite es personal y gratuito.

Modernización de la protección social

A través de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, el Gobierno Nacional beneficia a 186,812 panameños, con una inversión trimestral que asciende a B/.54,404,610. Actualmente, 164,578 personas reciben sus beneficios mediante la Tarjeta Clave Social, lo que representa el 88.1 % del total de la población atendida por el ministerio. Con este operativo, el MIDES reafirma su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la distribución de los recursos destinados a las poblaciones prioritarias del país.

