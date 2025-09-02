MIDES evalúa a más del 81% de beneficiarios de programas sociales con la Ficha Única de Protección Social

Más de 151,000 beneficiarios del MIDES son evaluados con la Ficha Única de Protección Social (FUPS)

Mediante el uso de la Ficha Única de Protección Social (FUPS), el MIDES ha validado la elegibilidad de 151,176 panameños, reafirmando su compromiso con la transparencia y la equidad en la distribución de las ayudas sociales.

Con un avance del 81%, el MIDES se acerca a su meta de evaluar al 100% de los beneficiarios de sus programas sociales con la FUPS, un instrumento clave para asegurar la correcta asignación de los recursos estatales.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha logrado un avance significativo en la evaluación de los beneficiarios de sus programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, aplicando la Ficha Única de Protección Social (FUPS) a más del 81% del padrón nacional. Esta herramienta, fundamental para la transparencia y la equidad, permite verificar que las ayudas del Estado lleguen a los hogares en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Magalis Araúz, directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, informó que la FUPS ha permitido conocer la situación socioeconómica de 151,176 panameños que reciben una transferencia monetaria, validando su elegibilidad para seguir en los programas. El proceso se ha extendido tanto a beneficiarios en zonas urbanas y semiurbanas que usan la Tarjeta Clave Social, como a comunidades de difícil acceso en corregimientos remotos como Bisira, Kankintú, y Tolote, garantizando así una cobertura más inclusiva.

El MIDES ha avanzado considerablemente en este proceso de depuración. Hace un año, más de 100,000 beneficiarios no contaban con la FUPS en el Registro Nacional de Beneficiarios, lo que generaba dudas sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. La institución ha detectado y depurado casos como personas fallecidas, hogares sin las condiciones de pobreza requeridas, y beneficiarios con ingresos que los hacían inelegibles para recibir la ayuda.

La FUPS es un instrumento oficial que recopila información detallada de cada hogar a través de entrevistas presenciales realizadas por promotores sociales. Los datos se registran al momento en tabletas, incluyendo la ubicación geográfica de las viviendas. Esta información no solo determina el nivel de pobreza de un hogar, sino que también identifica a miembros con discapacidad severa, un requisito clave para programas como Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio de SENAPAN.

El MIDES proyecta visitar a los más de 35,000 beneficiarios restantes antes de que finalice el año para alcanzar el 100% de la cobertura nacional. Actualmente, la Comarca Guna Yala lidera el progreso con un 97%, seguida de Veraguas (94%), Coclé (92%), Panamá Este (90%), Los Santos (90%) y Herrera (89%).

Los programas de transferencia monetaria del MIDES benefician a 186,793 panameños, con una inversión trimestral que se aproxima a los 54 millones de balboas.