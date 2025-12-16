MIDES gradúa a 21 jóvenes del CEFODEA en carreras vocacionales y premedia

La ministra Beatriz Carles lidera la graduación de 21 jóvenes del CEFODEA

• La ministra Beatriz Carles destacó que la graduación refleja el fortalecimiento del CEFODEA, cuya meta es alcanzar una matrícula de 100 estudiantes y dignificar el centro con mejores herramientas.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) celebró este martes la graduación de 21 jóvenes que culminaron de manera satisfactoria su proceso de formación académica y vocacional en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA).

Los graduandos no solo obtuvieron su título de premedia, sino que también recibieron capacitación en diversas carreras vocacionales, incluyendo Mecánica, Informática, Protocolo, Chapistería y Construcción. Este programa educativo fue complementado con talleres y jornadas dedicadas al desarrollo de habilidades blandas, aptitud laboral y desarrollo humano, esenciales para prepararlos para la vida productiva e integrarlos en el ámbito social.

Reconocimientos académicos y compromiso con el centro

Durante la ceremonia de la promoción 2025, se reconoció la disciplina y el compromiso de los estudiantes más destacados. Los tres puestos de honor fueron otorgados a jóvenes del taller de Informática: Álvaro Abraham Rodríguez Velásquez (primer puesto), Alejandro Chanis González (segundo puesto) y Xavier Alexander Rivas Cuesta (tercer puesto).

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, expresó que la entrega de certificados representa un profundo orgullo para el MIDES, una institución que en los últimos 17 meses ha trabajado para dignificar y fortalecer el CEFODEA como un espacio de oportunidades para jóvenes del distrito de San Miguelito y áreas adyacentes.

La funcionaria destacó que los estudiantes colaboraron activamente en la transformación del centro, participando en jornadas de limpieza y acciones de mejora.

Articulación interinstitucional e inversión en infraestructura

El fortalecimiento del CEFODEA fue posible gracias a la articulación interinstitucional entre el MIDES, el Despacho de la Primera Dama, la empresa privada y el voluntariado. Por primera vez en diez años, el centro recibió materiales e insumos necesarios para el taller de construcción y otros, así como la reinstalación del servicio de Internet en el taller de informática, un servicio que había estado inactivo desde 2017.

Este trabajo conjunto, en colaboración con el personal docente y la población estudiantil, permitió el remozamiento de las infraestructuras, la recuperación de áreas verdes y otras mejoras cruciales.

La ministra Carles aseguró que, gracias a la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad, se está reconstruyendo el centro, fortaleciendo sus talleres y potenciando la oferta académica.

Metas de matrícula y capacidad del CEFODEA

El Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), ubicado en San Miguelito, atiende a jóvenes que han desertado del sistema educativo regular o que buscan una formación vocacional rápida para adquirir habilidades generadoras de ingresos económicos.

Durante el año 2025, el CEFODEA atendió a una población de 44 estudiantes. La ministra Beatriz Carles ha fijado como meta incrementar la matrícula para el próximo año hasta alcanzar los 100 estudiantes. Además, se busca dotar al centro, que tiene capacidad para atender hasta 200 jóvenes, de las mejores herramientas para garantizar una formación académica y técnica de alta calidad.

