Mides reporta alta ejecución presupuestaria y presenta nuevos programas de inversión social

• Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, el Mides anunció el lanzamiento del programa «Cuidarte» para 2026, reafirmando que la inversión social es clave para el desarrollo sostenible del país .

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, sustentó ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional la memoria institucional de su cartera, subrayando que la inversión social ha sido el motor para fortalecer la protección de la niñez, la inclusión y la atención a poblaciones vulnerables durante el período fiscal 2025. La gestión reportó una ejecución presupuestaria de 281.7 millones de dólares, tras un ajuste que elevó el presupuesto inicial de 266.9 a 294.9 millones.

La ministra fundamentó los resultados en cuatro pilares estratégicos: bienestar y dignidad de la población, fortalecimiento de la inclusión, protección de la familia y mejora de la capacidad institucional. “Creemos firmemente que la inversión social no solo responde a una necesidad inmediata, sino que es fundamental para el desarrollo sostenible del país”, puntualizó Carles durante su intervención.

Protección a la Primera Infancia y Niñez

Uno de los logros más significativos fue la atención a 2,456 niños mediante 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi). En esta línea, el Mides anunció la implementación para el año 2026 del programa «Cuidarte», el cual contará con una inversión social prevista de B/.3,191,664.00 para beneficiar a 2,100 menores en áreas rurales y comarcas.

Además, se destacaron iniciativas como:

• Programa Contigo Creciendo: Atendió 61 casos de niños y adolescentes en La Chorrera y la comarca Emberá Wounaan.

• Crianza Responsable y Amorosa: Implementación de herramientas digitales basadas en evidencia científica para guiar a cuidadores.

• Mochila Juego y Aprendo: Fortalecimiento de ludotecas que actualmente asisten a más de 7,500 infantes.

Avances en Cuidados y Apoyo Emocional

La cartera social avanzó en la articulación del Sistema Nacional de Cuidados, capacitando a más de 60 técnicos en alianza con el Inadeh para la atención de personas dependientes. Asimismo, se resaltó el impacto de la Línea 147 de apoyo emocional, la cual ha gestionado más de 19,000 llamadas desde su relanzamiento en septiembre de 2024, ampliando su cobertura mediante WhatsApp.

En materia de juventud y voluntariado, el programa Padrino Empresario brindó acompañamiento a 629 estudiantes, mientras que el Centro de Formación de Adolescentes (Cefodea) logró la graduación de 21 jóvenes en situación de vulnerabilidad. La ministra concluyó que estas cifras representan historias de superación y un esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado para elevar la calidad de vida en Panamá.

