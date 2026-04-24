Programa Cuidarte beneficia a 900 familias en provincias y comarcas de difícil acceso

Con una inversión superior a los 4.5 millones de dólares, el plan piloto busca empoderar a las familias y garantizar entornos seguros y estimulantes para los infantes.
Ministra Beatriz Carles de Arango supervisa avances del Programa Cuidarte en Coclé
• La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social ofrece acompañamiento domiciliario a padres y cuidadores para estimular el aprendizaje de niños entre 6 y 48 meses.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) inició la ejecución del plan piloto del Programa Cuidarte, una iniciativa diseñada para transformar la atención de la primera infancia en zonas de difícil acceso. Actualmente, el proyecto alcanza a 900 familias distribuidas en la provincia de Coclé y las comarcas Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé, enfocándose en el fortalecimiento del vínculo familiar y el desarrollo integral de los menores.
Estimulación temprana y acompañamiento en el hogar
El Programa Cuidarte se basa en un currículo estructurado para infantes de 0 a 48 meses, el cual se implementa mediante visitas domiciliarias semanales. Durante estos encuentros, promotoras comunitarias orientan a padres y cuidadores en prácticas de crianza afectivas y estimulantes. El objetivo es convertir la cotidianidad del hogar en un espacio de aprendizaje a través del juego y la exploración, utilizando recursos sencillos y materiales reciclados.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, realizó un recorrido por las comunidades de Las Tibias, Santa Marta y Barrigón, en el distrito de La Pintada, para supervisar el impacto de las intervenciones. Durante las visitas, se constataron avances significativos en el comportamiento y la curiosidad de los niños tras recibir las primeras sesiones de estimulación.
Protección social y fortalecimiento del capital humano
Más allá de la estimulación pedagógica, la estrategia permite a los trabajadores sociales identificar situaciones de vulnerabilidad o violencia en los hogares. Esta cercanía facilita que las familias accedan a servicios estatales básicos como procesos de cedulación y atención en salud, ampliando la red de protección social en las comunidades rurales y comarcales.
La ministra Carles de Arango señaló la intención de integrar a los cuidadores en programas adicionales de fortalecimiento del capital humano. Esta visión busca generar un impacto integral que beneficie la estabilidad y el crecimiento de todo el núcleo familiar, potenciando las capacidades de los adultos responsables del cuidado infantil.
Proyección y alcance nacional
Con una inversión total de 4,549,620.00 dólares, el Gobierno Nacional proyecta expandir el Programa Cuidarte hasta alcanzar a 3,000 familias en todo el territorio panameño. La expansión incluirá las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién y Veraguas, además de la comarca Kuna Yala, consolidando este modelo como un pilar en la política pública de atención a la niñez.
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