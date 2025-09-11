La Línea 147 del MIDES se consolida como herramienta clave en la prevención del suicidio en Panamá

Con más de 7,000 atenciones, la Línea 147 del MIDES ayuda a prevenir el suicidio y fortalece la salud mental

• La Línea 147 del MIDES ha logrado más de 40 intervenciones de emergencia, salvando vidas y demostrando su efectividad como plataforma de apoyo psicológico gratuito y confidencial.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el contexto del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha destacado la importancia de la Línea 147, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día. Esta plataforma se ha consolidado como una herramienta vital en la prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental, superando las 7,000 atenciones desde su relanzamiento en septiembre de 2024.

El servicio ha brindado 5,052 atenciones directas a través de llamadas telefónicas y 2,493 mediante mensajes de WhatsApp, utilizando el número 6534-2546. El equipo, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, ha demostrado su efectividad al intervenir en más de 40 situaciones de emergencia en las que la vida de una persona estuvo en riesgo, logrando salvar vidas en coordinación con los estamentos de seguridad.

Datos estadísticos y perfiles de los usuarios

Los registros de la plataforma muestran que la mayoría de las llamadas, un total de 3,264, fueron realizadas por mujeres, mientras que 1,562 correspondieron a hombres. La provincia de Panamá lidera el uso del servicio con 2,340 llamadas, destacando Panamá Centro (1,370) y Panamá Este (505). Le siguen Panamá Oeste con 1,002 atenciones y Chiriquí con 335.

El análisis por edad revela que el grupo de 30 a 39 años es el que más utiliza la línea, con 1,099 atenciones. Le siguen los rangos de 40 a 49 años y 20 a 29 años, con 923 y 908 atenciones, respectivamente. Los motivos de consulta más recurrentes son la necesidad de ser escuchado (1,157 casos), orientación para un familiar (615), ansiedad (525), tristeza (365) e ideación suicida (262).

Miguel González, coordinador de la Alianza Público-Privada del MIDES, hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar la línea de manera responsable, ya que se han recibido 1,447 llamadas de broma que afectan la capacidad de respuesta ante emergencias. También instó a la población a no grabar situaciones de riesgo con sus celulares, sino a contactar inmediatamente con el servicio para una intervención profesional y oportuna.

Intervenciones y Alianzas Estratégicas

González destacó que las intervenciones de emergencia han sido exitosas gracias a la profesionalidad del equipo, que logra contener emocionalmente a las personas en peligro hasta la llegada de las autoridades. El servicio también cuenta con una base de datos de instituciones especializadas en salud mental, facilitando la canalización de los usuarios hacia otros servicios de apoyo.

En cuanto al servicio de WhatsApp, se ha observado un patrón de uso similar al de las llamadas: las mujeres lo utilizan más y el grupo etario más activo es el de 20 a 29 años, con la provincia de Panamá a la cabeza en atenciones. La necesidad de escucha emocional es el motivo de consulta más frecuente también en esta vía.

La Línea 147 ha recibido un importante reconocimiento internacional con la reciente alianza con la Universidad de Barcelona School of Management, a través de su programa STOP, que se enfoca en divulgar información sobre primeros auxilios psicológicos. Esta colaboración ha mejorado el posicionamiento del servicio en los algoritmos de búsqueda, resultando en un aumento del 70% en el uso de la plataforma de WhatsApp.

MIDES promueve programas sociales en el país: MIDES invierte en programas sociales para erradicar la pobreza

Asimismo, el MIDES ha firmado un acuerdo con la red social TikTok, que ofrecerá publicidad gratuita de la Línea 147. Esta alianza busca posicionar el servicio como una herramienta clave de ayuda en salud mental, ampliando su visibilidad y alcance entre los ciudadanos que más la necesitan.