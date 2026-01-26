MIDES abre periodo de matrícula en CEFODEA y lanza campaña para jóvenes en San Miguelito

Beatriz Carles presenta campaña de 100 cupos para reintegrar jóvenes al sistema educativo en CEFODEA

• El Ministerio de Desarrollo Social inicia el proceso de inscripción para jóvenes de 14 a 17 años que buscan retomar su formación académica y técnica.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció formalmente la apertura del periodo de matrícula en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA) y el lanzamiento de la campaña estratégica “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes entre los 14 y 17 años que se encuentran fuera del sistema educativo regular, ofreciéndoles una vía para retomar su formación integral.

Alianzas y mejoras en la infraestructura

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se reunió con autoridades locales de San Miguelito para presentar el proyecto y gestionar alianzas que fortalezcan el impacto del centro en el distrito. El espacio ha recibido una inversión superior a los 50 mil dólares, destinada a la adecuación de un centro de informática moderno, renovación de infraestructura y la remoción de vehículos en descarte que afectaban las áreas verdes.

Oferta académica y técnica

El centro garantiza la culminación de la premedia mediante el programa Jóvenes y Adultos del MEDUCA en turno diurno. Además, los estudiantes pueden acceder a ocho talleres técnicos: Construcción, Chapistería, Mecánica, Informática, Modistería, Ebanistería, Soldadura y Cocina y Protocolo. La formación incluye 500 horas de práctica profesional y convenios con el Centro Vocacional Chapala para la obtención del bachillerato.

Requisitos de inscripción

El proceso de matrícula se extenderá hasta el 9 de marzo en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Los interesados deben acudir con su acudiente, realizar una entrevista inicial y presentar la cédula juvenil, créditos escolares, dos fotos carné y copia del último boletín. El costo del trámite es de 15 dólares.

Impacto y testimonios de éxito

Desde su creación en 1993, la institución ha reincorporado a más de 700 estudiantes. Casos como los de Génesis Asprilla y Emidelka Sabugara, egresadas que hoy cursan estudios superiores en la Universidad de Panamá, validan el modelo de intervención que combina la formación técnica con el apoyo psicológico y el desarrollo de habilidades blandas.

