MIDES incorpora a 1,586 nuevos beneficiarios a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada

MIDES anuncia calendario de pagos para los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada

• Con una inversión global que supera los 54 millones de balboas, el Gobierno Nacional garantiza el apoyo económico a familias vulnerables a través de diversas modalidades de pago en marzo.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En cumplimiento de su política de inclusión y transparencia, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) incorporó a 1,586 nuevos beneficiarios a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) para el primer ciclo de pagos del año, programado para el mes de marzo.

Impacto social y distribución por género

De las nuevas incorporaciones, 979 corresponden a mujeres y 607 a hombres, lo que reafirma el impacto de estos programas en la protección social y la autonomía económica de la población femenina en hogares vulnerables. En cuanto a la logística de entrega, la modalidad de Tarjeta Clave Social concentra a 1,424 beneficiarios (88.03%), mientras que 162 personas (11.97%) recibirán el apoyo bajo la modalidad de áreas de difícil acceso.

La distribución por programas específicos se desglosa de la siguiente manera:

• 120 a los 65: 1,199 nuevos beneficiarios.

• Red de Oportunidades: 200 nuevos ingresos.

• Ángel Guardián: 136 beneficiarios (personas con discapacidad severa).

• Bono Alimenticio de SENAPAN: 51 nuevos beneficiarios.

Alcance territorial y ejecución presupuestaria

Actualmente, los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada benefician a un total de 186,225 panameños a nivel nacional, representando una inversión global de B/. 54,193,470. Las provincias con mayor registro de nuevas inclusiones son Chiriquí (315), Veraguas (222), la Comarca Ngäbe-Buglé (207) y Panamá (179), evidenciando el esfuerzo por cerrar brechas sociales en los territorios más apartados.

Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, el MIDES ha logrado integrar a 6,142 ciudadanos a la red de protección social, con una inversión acumulada de B/. 1,862,070 en nuevas inclusiones. Estos programas no solo funcionan como un alivio económico, sino que fomentan la inclusión productiva mediante proyectos de emprendimiento sostenible que fortalecen la resiliencia familiar.

Calendario de pagos para marzo 2026

El MIDES ha confirmado las fechas para el primer desembolso del año. Los beneficiarios que utilizan la Tarjeta Clave Social podrán realizar sus cobros del 9 al 20 de marzo. Por su parte, para quienes residen en áreas de difícil acceso, el periodo de pago se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo. Esta acción refuerza el compromiso del Gobierno Nacional de ampliar la cobertura hacia sectores históricamente excluidos.

