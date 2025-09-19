Nuevo hogar de protección Beatriz Jaén de Arosemena brindará seguridad a niñas en riesgo

MIDES y Despacho de la Primera Dama entregan hogar remodelado para niñas en Penonomé

• La remodelación integral del hogar, con capacidad para albergar hasta 25 menores, incluyó la modernización de habitaciones, cocina, oficinas y áreas comunes para crear un ambiente más funcional y cálido.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, entregaron oficialmente el renovado Hogar Beatriz Jaén de Arosemena en Penonomé. Este centro de protección busca ofrecer un ambiente seguro, afectuoso y lleno de oportunidades a niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

Características del Renovado Hogar

Las obras de remodelación incluyeron la modernización de las terrazas, la reubicación de la cocina y las oficinas, y la redistribución de las habitaciones para crear un espacio más funcional y acogedor. La ministra Carles destacó que el objetivo es “transformar la vida de las niñas y adolescentes en condición de protección, dándoles un verdadero aspecto de hogar y creando espacios donde puedan sanar y emprender una nueva alternativa de vida”.

El hogar tiene una capacidad para albergar hasta 25 niñas y actualmente acoge a 14, además de un bebé. Sus nuevas instalaciones incluyen cinco habitaciones, una de las cuales está destinada a madres adolescentes con sus hijos, un cuarto de estar para infantes, una sala principal, un salón de informática, un salón con tecnología STEAM, una sala de estar, oficinas, terraza techada, cocina, comedor, lavandería, baños múltiples y un gazebo con juegos al aire libre.

Alianza Público-Privada para el Bienestar de las Menores

La renovación fue posible gracias a una alianza público-privada. La Fundación Más Móvil Panamá contribuyó con un salón de informática, dotado de diez computadoras portátiles y servicio de internet. Además, la Fundación Botella de Amor aportó un parque infantil construido con 310 kilos de plástico reciclado, lo que no solo ofrece un espacio de recreación, sino que también tiene una vida útil estimada de 50 años, según su presidenta, Maryorie Joudry.

La subdirectora de Servicio de Protección Social del MIDES, Yeraldin Bonilla, indicó que, bajo la actual gestión, estos hogares buscan ser espacios de protección y desarrollo integral, garantizando la educación, atención médica, acompañamiento psicosocial y el desarrollo de habilidades en las menores referidas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y los juzgados.