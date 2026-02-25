Mi Nueva Meta: Más de 100 mujeres adultas mayores ingresan al sistema educativo en Panamá

Programa Mi Nueva Meta del MIDES garantiza continuidad escolar a mujeres alfabetizadas

• El programa Mi Nueva Meta beneficia actualmente a 120 personas, permitiéndoles cursar los primeros grados escolares tras décadas de exclusión del sistema formal.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante décadas, el acceso a la formación académica fue una oportunidad inexistente para muchas panameñas; sin embargo, hoy más de 103 mujeres, en su mayoría adultas mayores, ingresan por primera vez a la escuela primaria. Este logro es posible gracias al programa Mi Nueva Meta del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), una iniciativa diseñada para brindar continuidad educativa a quienes dedicaron su vida al hogar y al trabajo sin poder estudiar.

Alianzas por la educación formal

Las participantes son egresadas de “Muévete por Panamá”, el exitoso programa de alfabetización que durante el 2025 logró que 1,670 personas aprendieran a leer y escribir. Mediante una alianza estratégica entre el MIDES y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), Mi Nueva Meta beneficia actualmente a 120 personas, de las cuales el 86.67% son mujeres que se incorporan formalmente a primero, segundo y tercer grado del sistema educativo nacional.

Esta articulación interinstitucional, impulsada por la ministra Beatriz Carles, nació como un plan piloto y, debido a sus resultados positivos, se ha expandido en 2026 a diversos puntos del país. El objetivo principal es garantizar que la alfabetización no sea el punto final, sino el inicio de una trayectoria académica para poblaciones históricamente excluidas.

Expansión territorial y rostro femenino

Durante el presente año, Mi Nueva Meta ha extendido su cobertura a corregimientos como 24 de Diciembre en Panamá Este y Buena Vista en la provincia de Colón. Estos se suman a las zonas de Ancón, Chilibre, Santa Ana, Juan Díaz y Ernesto Córdoba. La iniciativa también ha alcanzado zonas de difícil acceso y comarcas:

• Comarca Kuna de Wargandí: Participación de 24 mujeres en la comunidad de Mortí.

• Comarca Kuna de Madungandí: Integración de 29 personas, de las cuales 28 son mujeres.

• Distrito de Chepo: Incorporación de 9 personas, incluyendo 6 mujeres.

Impacto de «Muévete por Panamá»

El programa de alfabetización previo, basado en el método «Yo, Sí Puedo», ha sido el motor de este cambio. En los últimos 18 meses de gestión, el MIDES ha alfabetizado a 2,304 personas, donde el 62.2% son mujeres. Las provincias con mayor índice de alfabetizados son Panamá, Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí.

Con una duración de siete semanas y 65 clases, los participantes adquieren desde la capacidad de escribir su nombre hasta la redacción de textos sencillos. Desde su creación en 2007, esta política pública ha impactado a más de 84,700 ciudadanos, consolidando a Mi Nueva Meta como el siguiente paso lógico hacia la restitución de derechos y la superación personal en la edad adulta.

