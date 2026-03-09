MIDES reactiva el Hogar María Auxiliadora como albergue para el periodo escolar 2026

El Hogar María Auxiliadora retoma su atención especializada para adolescentes

• El centro administrado por el MIDES vuelve a su función original de albergue de temporada escolar para recibir a jóvenes estudiantes durante el año lectivo.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que, a partir del miércoles 11 de marzo, el Hogar María Auxiliadora retomará su funcionamiento habitual como albergue de temporada escolar. Esta reactivación permitirá recibir a jóvenes estudiantes que permanecerán en las instalaciones durante el periodo lectivo 2026, cumpliendo con el compromiso institucional de brindar acompañamiento académico y social a las adolescentes.

De cara al inicio de las actividades escolares, el personal del centro ha llevado a cabo intensas labores de limpieza y reorganización del mobiliario. Actualmente, se trabaja en la reconexión de los equipos en el salón de cómputo para asegurar que las residentes cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para su formación. El año pasado, el MIDES, con el respaldo del Despacho de la Primera Dama y la empresa privada, realizó remodelaciones estructurales para ofrecer un entorno seguro y confortable.

Transición de la atención temporal

Durante el pasado receso académico, el Hogar María Auxiliadora funcionó como un espacio de acogida temporal para 10 jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad. Tal como lo había indicado la ministra Beatriz Carles, esta medida fue estrictamente provisional mientras se gestionaban alternativas de atención para dicha población, permitiendo ahora que el hogar regrese a su perfil original registrado ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Red de protección del MIDES

Con una trayectoria de aproximadamente 20 años bajo la administración del MIDES, este hogar cuenta con un equipo técnico y cuidadores especializados. Además de este centro, el ministerio mantiene operativo el Hogar de Niñas de Penonomé, que alberga actualmente a 33 estudiantes de temporada escolar, así como los hogares de protección Beatriz Jaén en Coclé y el Hogar de Niñas de Soná en Veraguas. Estas acciones forman parte de la estrategia del ente rector para fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad en todo el país.

