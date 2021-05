MIDES reafirma su decisión de no prorrogar el apoyo económico al Centro de Rehabilitación de Menores de Edad Arturo Miró

(3/May/2021 – web) Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) hace de conocimiento público que la medida adoptada contra el Centro de Rehabilitación de Menores de Edad Arturo Miró en Potrerillos, provincia de Chiriquí se mantiene, ya que el Estado tiene la potestad de no prorrogar el subsidio estatal al registrarse anomalías.

«Durante varios días circulan en redes sociales en forma malintencionada notas dirigidas al MIDES cuestionando la decisión debidamente sustentada por esta entidad, por lo que repudiamos enérgicamente la posición de los administradores de este centro, alejadas de la verdad», señaló el Mides.

En nota enviada a la Jueza Margarita Camargo, representante legal del Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró el 15 de febrero de 2021, el MIDES le informó que la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Estatales de esta institución, no concedería la prórroga el subsidio que le había venido otorgando en virtud de (i) las irregularidades detectadas con respecto al uso indebido de los fondos públicos entregados, viéndonos obligados a tomar las acciones legales correspondientes; y (ii) los resultados de la evaluación final del proyecto, los cuales habían sido de 76.95 y 73.59 puntos, para los períodos 2017-2018 y 2019-2020, respectivamente, que los ubica dentro del rango de regular y que, conforme al artículo 26 del Decreto Ejecutivo No. 29 de 22 de mayo de 2018, dicho resultado constituye una causal de cancelación del mismo, siendo estas las principales razones de la decisión adoptada por el MIDES de no prorrogarlo a dicho centro, que venció el 31 de diciembre de 2020.

El Mides adicionalmente resaltó «que con el transcurrir de los años, este Centro de Rehabilitación de Menores de Edad Arturo Miró adoptó una función distinta para lo cual fue concebido y diseñado estructuralmente en sus inicios, transformándose de hecho en un albergue de protección para niños, niñas y adolescentes, requiriéndose efectuar los cambios en infraestructuras, administrativos y legislativos urgentes y necesarios, para la salvaguarda del interés superior del menor y de nuestra institucionalidad, tal como se les indicó en la referida nota».

El MIDES reitera su compromiso y voluntad de seguir (i) trabajando en pro del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con una gama de proyectos sociales que se desarrollan en su beneficio en la actual administración, y (ii) promoviendo las leyes necesarias para la protección de estos.

Fuente/Foto: MIDES