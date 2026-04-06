Programa Red de Oportunidades impulsa la producción de café orgánico en la Comarca Ngäbe-Buglé

La historia de Ilda Salinas destaca cómo la combinación de transferencias económicas y capacitación técnica permite a mujeres rurales producir café de especialidad y financiar carreras profesionales.
Impacto de la Red de Oportunidades fomenta emprendimientos sostenibles en zonas rurales de Panamá
• A través del programa del MIDES, más de 42 mil beneficiarios logran garantizar la permanencia escolar de sus hijos mientras desarrollan proyectos agrícolas y comerciales de alto valor.
(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ilda Salinas, una mujer de 57 años residente en la Comarca Ngäbe-Buglé, se ha convertido en un referente de superación al utilizar el programa Red de Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como plataforma para educar a sus hijos mediante la producción de café orgánico. Salinas forma parte de las 16,307 mujeres en esta región que han transformado las transferencias económicas en emprendimientos sostenibles, logrando que dos de sus cuatro hijos accedan a estudios superiores en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).
El proceso artesanal y el valor del café Ngäbe
Desde su parcela en el corregimiento de Peña Blanca, Ilda lidera personalmente cada etapa de la producción: cosecha, secado, pilado a fuerza de mazo en pilón de madera, tostado y molienda. Actualmente, cultiva más de 2,000 matas que generan alrededor de 600 libras de café anualmente. Gracias a las capacitaciones técnicas brindadas por el MIDES, Salinas aplica abonos orgánicos libres de químicos, lo que le permite comercializar su producto a tres balboas la libra y agregar valor a su cosecha.
Impulsada por el deseo de que sus hijos sean profesionales, Ilda ha diversificado su producción apostando por la variedad Geisha, reconocida mundialmente por su alta calidad. A pesar de las dificultades geográficas, ha logrado sus primeras cosechas de este grano fino, supervisando plantas ubicadas en zonas elevadas a dos horas de su hogar. Su meta es dominar este cultivo de exportación para asegurar el sustento de su familia y la culminación de los estudios de su hijo menor, quien cursa el bachillerato en ciencias.
Red de Oportunidades: Motor de emprendimiento rural
El programa Red de Oportunidades beneficia a 42,591 panameños a nivel nacional, destinando más de 24 millones de balboas anuales en transferencias monetarias. El objetivo central es garantizar que niños y jóvenes de zonas vulnerables permanezcan en el sistema educativo, cubriendo necesidades básicas como alimentación y útiles escolares. Además del apoyo financiero, la iniciativa promueve el empoderamiento femenino a través de formación en avicultura, agricultura de subsistencia, artesanías y bisutería.
Los resultados de este acompañamiento institucional se reflejan en casos de excelencia académica en centros educativos como Cerro Otoe y Hato Chamí, donde hijos de beneficiarias destacan en cuadros de honor. Historias como la de Olivia Montezuma y Mitzila Rodríguez reafirman que el esfuerzo familiar, complementado con las herramientas del MIDES, está construyendo un futuro de superación y profesionalismo en las comunidades rurales del país.
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