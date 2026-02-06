Gobierno de Panamá refuerza la inversión social en Coclé con más de siete millones de balboas

Mides impulsa la inclusión productiva y protección infantil mediante inversión social en Coclé

• Bajo la gestión de Beatriz Carles de Arango, el Gobierno Nacional fortalece la presencia estatal en Coclé mediante programas de alfabetización, emprendimiento y reconstrucción de centros de atención infantil.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- El Estado panameño reafirmó su compromiso con el desarrollo humano en la provincia de Coclé a través de una robusta inversión social en Coclé que supera los siete millones de balboas. Bajo la dirección de la ministra Beatriz Carles de Arango, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se ejecuta una estrategia integral diseñada para impactar a niños, jóvenes, mujeres y poblaciones en condición de vulnerabilidad extrema.

Transferencias y reducción de la pobreza

Como eje central de esta política, el Mides realizará un desembolso de B/. 5,281,410.00 a través de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. Esta medida beneficia directamente a 17,301 personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Para el primer ciclo de pagos de 2026, el programa ha extendido su cobertura a comunidades priorizadas como Capellanía, El Caño, Guzmán, Las Huacas, Natá, Toza y Villarreal.

De forma paralela, 332 familias de cinco distritos participan en el programa de Redes Territoriales. Esta iniciativa se centra en la inclusión productiva y el emprendimiento en corregimientos de Natá, Penonomé, La Pintada y Olá. Además, el Proyecto de Inclusión Social y Productiva de la Mujer Rural Indígena, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destina B/. 515,223.75 para fortalecer la autonomía económica de 375 familias rurales.

Infraestructura y atención a la primera infancia

La inversión social en Coclé prioriza la atención a la niñez con la operación de 13 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). Entre los avances destacan:

• CAIPI San Antonio (La Pintada): Reconstrucción entregada con una inversión de B/. 379,924.75.

• CAIPI Alegres Corazones (Farallón): Obras de reconstrucción en curso por B/. 239,900.00.

• Programa Cuidarte: Implementación de una modalidad de cuidado familiar con una inversión de B/. 455,952.00 para beneficiar a 300 infantes en zonas de difícil acceso.

Protección especializada y programas complementarios

El Estado destina B/. 101,750.00 en subsidios a organizaciones no gubernamentales para proyectos de protección que alcanzan a 214 menores. En este ámbito, resalta la remodelación del Hogar de Niñas Beatriz Jaén en Penonomé, entregado con el apoyo del Despacho de la Primera Dama para albergar a adolescentes en vulnerabilidad.

En términos de educación y empleo, el plan de alfabetización “Muévete por Panamá” ha logrado que 12 personas aprendan a leer y escribir bajo la actual administración, con planes de abrir nuevos espacios de aprendizaje en Aguadulce y El Valle de Antón. Por su parte, el programa Padrino Empresario integra a jóvenes estudiantes al mercado laboral, fortaleciendo sus proyectos de vida mediante el apoyo de la empresa privada.

