Mides y Senniaf coordinan acciones estratégicas para fortalecer la protección de la niñez

Ministra Carles de Arango y nueva dirección de Senniaf establecen hoja de ruta institucional

• La ministra de Desarrollo Social y la directora de la Senniaf definen una estrategia conjunta basada en la transparencia, el monitoreo constante y la mejora de los albergues en todo el país.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, y la directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas Chanis, sostuvieron una reunión clave para definir la estrategia de fortalecimiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia en Panamá. El encuentro marca el inicio de una fase de coordinación estrecha entre el Mides, como ente rector de la política social, y la Senniaf, autoridad encargada de la protección especializada.

Planificación y monitoreo como pilares

Durante la reunión, la ministra Carles de Arango subrayó que esta nueva etapa institucional se fundamentará en la planificación, el seguimiento y la transparencia. «Estamos comprometidos en robustecer el monitoreo, incorporando herramientas que permitan identificar oportunamente situaciones que no siempre son visibles en una visita», afirmó la titular del Mides, destacando la necesidad de obtener resultados concretos en la restitución de derechos.

Por su parte, la directora Cárdenas Chanis enfatizó que la gestión de la Senniaf priorizará la mejora permanente de las condiciones en los albergues y la implementación de mecanismos de evaluación técnica constante. Este enfoque busca asegurar que cada decisión institucional esté orientada estrictamente al bienestar superior de los menores sin cuidado parental.

Respaldo internacional y marco legal

El proceso de fortalecimiento cuenta con el respaldo de organismos internacionales y académicos. En la reunión participaron Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, y Rosaria Correa, especialista del Observatorio Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de Panamá. Ambas organizaciones manifestaron su disposición para colaborar en el desarrollo técnico y la supervisión del sistema.

Un punto relevante destacado por las autoridades fue la entrada en vigor de la Ley 510 del 3 de marzo de 2026, la cual regula el acogimiento familiar como una medida de protección temporal. Para su puesta en marcha, se utilizará un plan piloto impulsado por Unicef bajo el liderazgo de la Senniaf, buscando evitar la repetición de vulneraciones y cerrar las brechas institucionales existentes en el país.

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