Alianza estratégica integra tecnología y atención digital para la salud mental en Panamá

Mediante el fortalecimiento de la Línea 147 y la integración de canales como WhatsApp y TikTok, las autoridades buscan cerrar la brecha de atención emocional en el país.
Línea 147 y plataformas digitales fortalecen el acceso a la salud mental en Panamá
• El MIDES, junto a la Fundación Más Móvil y TikTok, implementa herramientas tecnológicas y análisis de datos para optimizar la atención psicosocial de la población joven.
(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de cerrar la brecha en el acceso a la salud mental en Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en colaboración con la Fundación Más Móvil y TikTok, presentó una iniciativa estratégica que combina tecnología, atención psicosocial y análisis de datos para expandir los servicios de apoyo emocional, con especial énfasis en la juventud.
Innovación digital para el bienestar emocional
Esta articulación surge como respuesta a las estadísticas internacionales que indican que una gran mayoría de personas con dificultades mentales no acceden a tratamiento. En este marco, el MIDES ha impulsado la campaña “Háblalo”, robusteciendo la Línea 147. Este servicio gratuito, que opera las 24 horas y los 7 días de la semana gracias al apoyo de la Fundación Más Móvil, ha integrado canales digitales como WhatsApp y funciones específicas dentro de la plataforma TikTok.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló que adaptar la atención a los entornos digitales actuales es una necesidad imperante debido a la transformación en las formas de comunicación y aprendizaje de la población. Según registros institucionales, desde la integración digital iniciada en octubre de 2025, el uso de mensajes de WhatsApp y las búsquedas de líneas de ayuda han crecido un 85.96%.
Datos para una respuesta institucional efectiva
Más allá del contacto directo, la alianza permite el uso de herramientas avanzadas para la toma de decisiones. El análisis de patrones lingüísticos y términos vinculados a la vulnerabilidad emocional ha permitido que la respuesta del Estado sea más focalizada, oportuna y fundamentada en evidencia.
El fortalecimiento de la salud mental en Panamá es un pilar de la administración del presidente José Raúl Mulino, apoyado en marcos legales como la Ley General de Salud Mental de 2023. El MIDES reafirma su compromiso de utilizar los canales cotidianos de la ciudadanía para acercar servicios esenciales y promover una cultura de bienestar.
Con estas acciones, el país busca consolidarse como un referente en la región al emplear la tecnología para modernizar el modelo de atención colaborativa y asegurar que la niñez y la juventud cuenten con el respaldo necesario en su entorno digital.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *