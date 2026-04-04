Miguel Antonio Bernal destaca avances en el proceso hacia una nueva constitución en Panamá

Gobernación de Panamá recibe charla sobre la importancia de una nueva constitución

• La Secretaria Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales busca concienciar a la sociedad sobre la urgencia de renovar la carta magna panameña.

(04/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los colaboradores de la Gobernación de la provincia de Panamá participaron en una jornada de alfabetización constitucional con el fin de profundizar en la necesidad de una nueva constitución para el país. El evento contó con la intervención de los juristas Miguel Antonio Bernal y Carlos Cuestas, quienes asistieron en representación de la Secretaria Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC).

Objetivos de la alfabetización constitucional

El Dr. Miguel Antonio Bernal, en su calidad de Coordinador Ejecutivo de la SEPRESAC, expresó su agradecimiento por el espacio brindado por la Gobernación. Bernal enfatizó que uno de los pilares fundamentales de la institución es lograr que un número creciente de ciudadanos comprenda la importancia y la urgencia de transformar la carta magna actual. Según el jurista, el avance de este proceso se desarrolla de manera constante para asegurar bases sólidas en la estructura del Estado.

Participación ciudadana y fases del proceso

Durante su exposición, Bernal sostuvo que la participación de los ciudadanos y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil son elementos esenciales para facilitar el camino hacia las etapas posteriores. El cronograma planteado por la SEPRESAC contempla como fases siguientes la elección de constituyentes y la posterior instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

El Dr. Bernal detalló que, de cumplirse con los objetivos trazados en estas etapas, la nueva constitución de Panamá entraría a regir formalmente en enero de 2029.

Respaldo de la Gobernación de Panamá

Por su parte, la gobernadora Mayín Correa manifestó su satisfacción por la apertura de estos espacios de diálogo con diversos sectores de la sociedad panameña. Correa señaló que existen múltiples aspectos que requieren cambios dentro de la normativa constitucional vigente. Asimismo, la gobernadora instó a mantener el optimismo y el esfuerzo institucional para continuar motivando a la población en este proceso de reorganización nacional.

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