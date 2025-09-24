Autoridades supervisan proyectos de desarrollo en la comunidad de Llano Ñopo

Viceministra del Mingob y Banco Mundial revisan proyectos en Llano Ñopo

• Autoridades del Mingob y el Banco Mundial recorrieron el Centro de Salud de Llano Ñopo para evaluar el impacto del programa de Telemedicina y otros servicios en la comunidad.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Llano Ñopo, Panamá.-. La viceministra de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno (Mingob), Doris Bill Fábrega, en compañía de representantes del Banco Mundial, realizó un recorrido por la comunidad de Llano Ñopo en la comarca Ngäbe Buglé. La visita tuvo como objetivo supervisar los proyectos del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y verificar el impacto positivo que están generando en la población.

Impacto de los proyectos en la comunidad

La gira contó con la participación de Benoit Bosquet y Juan Pablo Uribe, directores del Banco Mundial para Desarrollo Sostenible y para América Central, respectivamente. Durante el recorrido, las autoridades visitaron el Centro de Salud de Llano Ñopo, donde se observó el funcionamiento del programa de Telemedicina, una iniciativa del Ministerio de Salud en colaboración con el Banco Mundial. La viceministra Bill destacó que los proyectos, gestionados en conjunto por el Mingob, las autoridades tradicionales y el Banco Mundial, han tenido un impacto duradero.

En el centro de salud, la viceministra afirmó que ha habido un cambio radical gracias a los equipos médicos que permiten la atención de mujeres embarazadas y la comunicación instantánea con especialistas de la ciudad de Panamá, Veraguas y Chiriquí. Además de la salud, se evalúan los avances en educación con el Centro Educativo Llano Ñopo y su oferta de educación bilingüe intercultural.

Un modelo de cooperación

Benoit Bosquet del Banco Mundial, expresó que en su visita pudo constatar los resultados positivos del trabajo integrado en la comunidad. Calificó el esfuerzo como un ejemplo de desarrollo inclusivo e integral en territorios indígenas de Panamá. El trabajo conjunto entre las comunidades, las autoridades nacionales y la cooperación internacional demuestra que es posible mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas.