Jornada de sensibilización llega a Cefere y Penonomé como parte del Plan de Descongestión Penitenciaria

Buscan la reinserción social de privados de libertad a través del Plan de Descongestión Penitenciaria

• La iniciativa se enfoca en ofrecer herramientas de fortalecimiento personal y resolver dudas jurídicas cruciales para los privados de libertad, abordando temas desde la salud mental hasta los subrogados penales.

(04/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Gobierno (Mingob), en coordinación con el Órgano Judicial a través del Instituto de Defensa Pública, llevó a cabo una jornada de sensibilización en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere) y en el Centro Penitenciario de Penonomé. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Descongestión Penitenciaria y continúa desarrollándose de manera positiva en diversos centros a nivel nacional.

Durante la actividad, los participantes, personas privadas de libertad, asistieron a talleres enfocados en la reflexión y el fortalecimiento personal, emocional y social. El objetivo es prepararles para enfrentar de manera constructiva su proceso de reclusión y avanzar hacia una reinserción social efectiva.

Talleres de Fortalecimiento y Desarrollo Personal

Las jornadas de sensibilización abarcaron una serie de temas diseñados para proveer herramientas valiosas a la población penitenciaria. Los talleres se enfocaron en áreas clave de desarrollo y estabilidad emocional:

• Proyecto de vida.

• Importancia de la salud mental.

• Convivencia para la reinserción social.

• Habilidades sociales e inteligencia emocional.

El subdirector general del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo, señaló que estas jornadas se replicarán en otros centros penitenciarios. El objetivo es “brindar a los privados de libertad las herramientas necesarias para conocer y dar seguimiento a sus procesos judiciales”, invitándolos a sacar el mayor provecho de la orientación brindada.

Resolución de Dudas Jurídicas y Avance Procesal

Además del fortalecimiento personal, el encuentro sirvió para abordar aspectos cruciales del proceso judicial de los internos.

Álvaro Montoya, director del Centro Penitenciario de Penonomé, destacó que las actividades tienen un componente de asesoría jurídica para resolver dudas relacionadas con:

• Subrogados penales.

• Libertad vigilada por estudio o trabajo.

• Subsistencia.

• Conmutación de pena.

• Reincidencia, entre otros aspectos legales.

La jornada de sensibilización continuará en otros centros del país, ratificando el compromiso del Mingob y el Instituto de Defensa Pública con el Plan de Descongestión Penitenciaria y la rehabilitación efectiva de las personas privadas de libertad.