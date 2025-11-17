Mingob evalúa a aspirantes a radioaficionados para otorgar licencias en Panamá

Panamá: Primer examen a aspirantes a radioaficionados después de 13 años

• La Dirección de Medios de Comunicación del Mingob retoma la aplicación de exámenes para aspirantes a radioaficionados, buscando regularizar la situación de cerca de 200 personas que esperaban por el trámite desde 2012.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Gobierno (Mingob), por medio de la Dirección de Medios de Comunicación Social, llevó a cabo el lunes 17 de noviembre la primera jornada de exámenes dirigida a aspirantes a radioaficionados. Este requisito es obligatorio para todos los ciudadanos interesados en obtener la licencia que les permite prestar este servicio fundamental.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo de 28 de mayo de 2019, que rige la actividad, el Mingob es la entidad autorizada para otorgar la Licencia de Radioaficionado. Para conseguirla, cada aspirante debe aprobar una prueba de conocimientos técnicos y teóricos.

📡 69 Aspirantes Examinados y Futuras Pruebas

Henry Lewis, presidente de la Asociación de Radioaficionados del Canal de Panamá y miembro de la Junta Nacional de la Asociación de Radioaficionados, detalló que un total de 69 nuevos aspirantes a radioaficionados se presentaron a realizar la prueba, la cual fue gratuita. Entre los participantes se encontraban miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Policía Nacional, entre otras instituciones.

El señor Lewis señaló que este esfuerzo de la Dirección de Medios de Comunicación busca asegurar que los aspirantes a radioaficionados adquieran los conocimientos necesarios para la radioafición en general. Subrayó la importancia de la preparación ante un desastre natural, dado que los radioaficionados representan el «último bastión de la cadena en la comunicación».

Aproximadamente doscientos aspirantes en todo el país esperaban por este trámite desde el año 2012, fecha en que se aplicó la última prueba. Además de esta primera convocatoria, la Dirección aplicará el examen en otras tres sedes antes de finalizar el año 2025:

• 27 de noviembre: Gobernación de Coclé

• 4 de diciembre: Gobernación de Chiriquí

• 19 de diciembre: Gobernación de Colón

Ventajas de la Radioafición en la Era Digital

A pesar del notable desarrollo tecnológico, la radioafición conserva varias ventajas frente a otros medios de comunicación. Su principal fortaleza radica en que opera sin depender de la infraestructura de telefonía móvil o internet. Es una comunicación directa que no requiere torres de señal ni proveedores de servicios, lo que la hace sumamente útil en zonas remotas o durante eventos de desastre.

A nivel global, los radioaficionados son considerados vitales en situaciones de desastres naturales, ya que son capaces de proporcionar comunicaciones efectivas cuando todos los demás sistemas han colapsado. Con la licencia y el equipo apropiados, es posible establecer contacto con personas en los sitios más aislados, utilizando bandas de alta frecuencia.