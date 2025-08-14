Mingob impulsa talento joven con concurso de escritura sobre historia panameña

Estudiantes de Santa Ana, Calidonia y San Felipe brillan en concurso de redacción del Mingob

La actividad incluyó recorridos históricos y premiación en el Palacio de Gobierno, con respaldo de Dipred y la Oficina de Planificación.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un grupo de estudiantes de primaria de los corregimientos de Santa Ana, Calidonia y San Felipe participaron en el concurso de redacción “Conoce tu historia y exprésala por escrito”, organizado por el Ministerio de Gobierno (Mingob), con el respaldo de la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) y la colaboración de la Oficina de Planificación y Relaciones Públicas.

La actividad se desarrolló en el Palacio de Gobierno, donde los niños recorrieron el museo histórico del Mingob, que conserva la memoria de Panamá y destaca el legado de los pueblos indígenas. El concurso, orientado a fomentar la creatividad y el vínculo con la historia nacional, se dividió en dos categorías: Rogelio Sinán (8 a 10 años) y María Olimpia de Obaldía (11 a 13 años).

Talento joven y orgullo por la historia panameña

En la categoría Rogelio Sinán, los ganadores fueron Sahid Cervantes (primer lugar), Kaled Santiago (segundo) y Jesiah Hernández (tercero). En la categoría María Olimpia de Obaldía, los reconocimientos fueron para Kendra Segundo (primer lugar), David De La Rosa (segundo) y Robert Schullgs (tercero).

Los ganadores expresaron su entusiasmo por participar y aprender sobre la historia del país. “Fue una experiencia muy bonita porque cada día se aprende de la historia”, comentó Kendra Segundo, visiblemente emocionada por el triunfo.

Durante la premiación, Azihra Valdés y Julissa Espinosa, directora y subdirectora de Dipred, alentaron a los estudiantes a seguir cultivando el amor por la escritura y el conocimiento histórico.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven y el fortalecimiento del vínculo entre las nuevas generaciones y la cultura panameña.