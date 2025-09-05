Mingob impulsa alianzas para industrializar centros penitenciarios en Panamá

Panamá avanza en industrialización de prisiones con apoyo del sector privado

(05/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de transformar el sistema penitenciario del país, el Ministerio de Gobierno (Mingob) avanza en la implementación del Plan Libertad. Esta iniciativa, dirigida por la ministra Dinoska Montalvo, busca convertir los centros penitenciarios en espacios productivos que faciliten la resocialización, generen ingresos propios y fortalezcan la autosostenibilidad institucional.

En una reciente visita al Centro Femenino de Rehabilitación ‘Cecilia Orillac de Chiari’ (Cefere), la ministra Montalvo, acompañada por el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y miembros del equipo de Planificación del Mingob, recorrió las instalaciones junto a representantes de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades (FJLO) y de la empresa privada.

Durante el recorrido, la delegación conoció de primera mano los programas ya en funcionamiento en el Cefere, como la panadería “Amasando Esperanza” y los talleres de costura del proyecto Remenditos. También visitaron las aulas del Ministerio de Educación y el anexo del Centro Regional Universitario de San Miguelito, así como el coro Vive María.

Montalvo destacó la intención de ampliar la oferta de talleres, incluyendo áreas como el mantenimiento automotriz para la flota vehicular del Mingob y la confección de uniformes para instituciones públicas. Subrayó que el respaldo del sector privado es fundamental para el desarrollo de habilidades de las personas privadas de libertad, facilitando su reincorporación productiva en la sociedad.

Ricardo A. Tribaldos, presidente de la FJLO, valoró el potencial del Plan Libertad, haciendo hincapié en la necesidad de unificar esfuerzos. “La industria del pan y el proyecto Remenditos ya están andando; lo que podemos hacer ahora es sumar a la empresa privada para garantizar que esto sea autosostenible, y esa es la palabra clave”, afirmó. Tribaldos agregó que el avance en el centro penitenciario ha sido notable en el último año, mostrando un futuro prometedor para el programa.

El Plan Libertad, que ya beneficia a más de 500 personas, también apoya con mano de obra calificada en la restauración de piezas religiosas en museos e iglesias, y en el mantenimiento de escuelas, parques y centros deportivos. Para garantizar una transición exitosa, el Mingob mantiene una Oficina Post Cumplimiento que acompaña a quienes recuperan su libertad, ayudándolos a encontrar un empleo o iniciar su propio negocio.