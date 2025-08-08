Mingob inicia transición en Tonosí para fortalecer la justicia comunitaria en Los Santos

Justicia comunitaria: Ministerio de Gobierno asume Juzgados en Tonosí con orden y transparencia

La ministra Dinoska Montalvo lideró el proceso, destacando el compromiso con una transición ordenada y transparente.

Los Santos se convierte en la segunda provincia en implementar el nuevo modelo de justicia comunitaria, con respaldo de autoridades locales.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con orden y transparencia, el Ministerio de Gobierno (Mingob) dio inicio al proceso de transición de cargos en cuatro Juzgados Comunitarios del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, conforme al artículo 99, numeral 4 del Decreto Ejecutivo 25 del 29 de julio de 2025, que reglamenta la Ley 467 del 24 de abril de 2025.

El acto fue presidido por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien junto a su equipo presentó los lineamientos del proceso y oficializó la toma de posesión de dos nuevas juezas comunitarias que atenderán seis de los once corregimientos del distrito. La ministra destacó que la transición será “ordenada y transparente”, con el objetivo de minimizar cualquier impacto en la comunidad.

Montalvo agradeció el respaldo del alcalde de Tonosí, Aníbal Domínguez, y su equipo, subrayando que “sin la ayuda de ellos esto no avanza”. Durante el encuentro, representantes salientes de los juzgados expresaron inquietudes, mientras que líderes locales como Demetrio Ríos, de Isla Cañas, valoraron positivamente el cambio: “Esto ha sido la mejor opción para un mejor manejo dentro del corregimiento”.

El alcalde Domínguez expresó su confianza en el programa impulsado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Montalvo, señalando que “ahora se están dando las estructuras para brindar bienestar a cada distrito y seguridad a todo el país”. Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de AMUPA, calificó el recorrido de la ministra como “el camino correcto”, destacando la importancia de trabajar en conjunto entre autoridades locales y el gobierno nacional.

Las nuevas juezas comunitarias, Jennifer Gutiérrez y Oltimia Frías, agradecieron la designación y se comprometieron a brindar seguridad y servicio a la comunidad. La ministra Montalvo, acompañada por Nyree Levi, directora de Resolución Alterna de Conflictos del Mingob, y los alcaldes Domínguez y Batista, realizó un recorrido por los Juzgados Comunitarios para inspeccionar sus estructuras y funcionamiento.

Con esta acción, Los Santos se convierte en la segunda provincia del país en implementar una transición abierta, ordenada y transparente hacia un modelo de justicia comunitaria más eficiente y cercano a la ciudadanía.