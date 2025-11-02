Personalidades y aliados reciben condecoraciones por apoyar el Plan Libertad en Panamá

Mingob rinde tributo a colaboradores destacados del programa Plan Libertad

• El programa, impulsado a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), busca la reinserción efectiva de las personas privadas de libertad mediante oportunidades de trabajo, educación y capacitación.

(01/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Gobierno (Mingob) de Panamá celebró la Primera Gala Patria y Libertad la noche del 31 de octubre en el Teatro Nacional del Casco Antiguo. El evento tuvo como objetivo principal resaltar la labor, vocación, compromiso y dedicación de hombres y mujeres que han sido pilares en el desarrollo y ejecución del programa Plan Libertad.

El Plan Libertad, iniciativa del Mingob a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), promueve la resocialización efectiva y reinserción social de las personas privadas de libertad en diversos penales, enfocándose en el trabajo, la educación y la oportunidad.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, expresó que era un honor contar con la participación de ministros de Estado, autoridades de gobierno y representantes de la empresa privada. La ministra destacó el trabajo de más de un año con los centros penitenciarios y manifestó el deseo de resaltar el apoyo de quienes creen en las segundas oportunidades para impulsar grandes cambios.

«Le pedimos una oportunidad, desde la visión que tiene el gobierno en el programa nacional de resocialización y en la industrialización de los sistemas penitenciarios, para que estas personas tengan nuevas oportunidades de estudios y trabajo,» afirmó la Ministra Montalvo.

Personalidades Distinguidas con Condecoraciones

El acto incluyó la entrega de varias condecoraciones a individuos y organizaciones clave en el éxito del programa:

• Primera Condecoración: Entregada por Jorge Torregroza, director General del Sistema Penitenciario, a Ricardo Tribaldos, presidente de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades. Tribaldos destacó la validez de la resocialización, mencionando la participación de más de 150 capacitados que ahora laboran en la empresa privada.

• Segunda Condecoración: Otorgada por Leslie Ruiz, beneficiaria del Plan Libertad, y Adriana Alemán, coordinadora de Cooperación e Internacional del Mingob, a la chef Cuquita Arias de Calvo, por su labor llevando enseñanza e inspiración a quienes buscan reconstruir su camino.

• Tercera Condecoración: Entregada por Eucebio Isarama Sargos, beneficiario del programa, y José Estribi, coordinador General del Plan Libertad, a la Pastoral Penitenciaria de la Orden de La Merced. El Monseñor José Domingo Ulloa y el padre Francisco Javier Palomares recibieron la distinción, agradeciendo por creer en las segundas oportunidades para la reintegración social.

• Cuarta Condecoración: Concedida por José Pino, director de Planificación del Mingob, a Alma De León, servidora pública de carrera de la DGSP con 25 años de servicio, por su esfuerzo en la optimización del Sistema Penitenciario.

• Quinta Condecoración: Recibida por Alexandra Mulino y José Raúl Mulino (hijo), en representación de la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, por su compromiso en creer en las segundas oportunidades y su invaluable labor de transformación.

Menciones Honoríficas y Participaciones Artísticas

Además de las medallas, se entregaron menciones honoríficas. La primera fue para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por su alianza estratégica y acompañamiento técnico y humano. La segunda mención fue para María Eugenia Herrera, ministra de Cultura, en reconocimiento a su respaldo constante y visión de inclusión social y cultural.

La gala también contó con presentaciones artísticas, incluyendo al conjunto típico de la Contraloría General de la República, y las voces del talento resocializado José Valencia y el barítono Ricardo Velásquez. El artista Osvaldo Ayala deleitó a los asistentes cerrando esta emotiva actividad.