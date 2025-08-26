Mingob y MINSA refuerzan la salud penitenciaria con telemedicina y personal especializado

Panamá impulsa mejoras en salud penitenciaria con apoyo interinstitucional

El proyecto interinstitucional busca garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad mediante atención especializada y abastecimiento de medicamentos.

Recorridos por centros penitenciarios y estudios nacionales respaldan el plan de mejora en salud penitenciaria, con enfoque en eficiencia y cobertura médica.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad, los Ministerios de Gobierno (Mingob) y de Salud (MINSA) han puesto en marcha un plan integral para fortalecer la salud penitenciaria en Panamá. La estrategia contempla acciones a corto, mediano y largo plazo, entre ellas el refuerzo del personal médico y la implementación de un programa de telemedicina.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al jefe de la sección de Salud Penitenciaria, Miguel Ángel Chew, ha liderado recorridos por los principales centros penitenciarios del país: La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere). Estas visitas permiten evaluar directamente las condiciones de atención médica y avanzar en la planificación de mejoras.

Como parte del convenio interinstitucional, se realiza un estudio nacional para determinar la cantidad de especialistas y personal médico necesarios en el sistema penitenciario. Este diagnóstico será clave para diseñar una cobertura eficiente y equitativa en todos los centros del país.

Uno de los pilares del proyecto es la telemedicina, que permitirá a los privados de libertad acceder a consultas con especialistas de forma remota. “Esto acerca más al privado de libertad a su especialista, sin tener que faltar a las citas por temas de transporte. También nos apoya para llevar una estadística más certera de los pacientes que tenemos dentro del centro”, explicó Chew.

El subdirector del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo, destacó que el plan también contempla el abastecimiento de medicamentos y la realización de evaluaciones médicas más completas. “Vamos a seguir trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y de Seguridad para lograr que nuestros privados de libertad cumplan ese derecho fundamental a la vida y a la integridad personal”, afirmó.

Con esta iniciativa, el Estado panameño reafirma su compromiso con una atención médica digna y eficiente para la población penitenciaria, fortaleciendo el sistema de salud desde una perspectiva de derechos humanos y equidad.