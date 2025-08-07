Ministerio de Ambiente destaca compromiso ambiental de 189 entidades en Panamá

189 organizaciones panameñas son reconocidas por su gestión en Reduce Tu Huella Corporativo

25 organizaciones asumieron el reto de alcanzar la carbono neutralidad al 2050 como parte de la declaratoria “Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro”.

El programa Reduce Tu Huella Corporativo ofrece herramientas digitales para que entidades públicas y privadas gestionen sus impactos ambientales.

Ministerio de Ambiente entregó reconocimientos a 189 organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil por su participación activa en el programa Reduce Tu Huella Corporativo, una iniciativa que promueve la sostenibilidad y la acción climática en Panamá.

Durante una ceremonia que reunió a más de 350 asistentes, se destacó el esfuerzo de las entidades que voluntariamente midieron y reportaron su huella de carbono y de agua, demostrando su compromiso con una gestión ambiental responsable y transparente.

Además, se reconoció a 25 organizaciones que asumieron el reto de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, como parte de la declaratoria “Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro”, consolidando su liderazgo en la transición hacia modelos operativos más sostenibles.

Las entidades distinguidas provienen de sectores como transporte, energía, industria, comercio, banca y servicios profesionales, todas unidas por el objetivo común de contribuir a un país más respetuoso con el medio ambiente.

El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, expresó su satisfacción por el compromiso demostrado: “Hoy celebramos el esfuerzo de 189 organizaciones que han decidido ser parte del cambio. La acción climática no es solo responsabilidad del Estado: todos tenemos un rol que jugar”.

Por su parte, el subdirector de Cambio Climático, Ángel Ureña, resaltó la evolución del programa como una herramienta clave para que las organizaciones gestionen sus impactos y tomen decisiones más sostenibles.

Reduce Tu Huella Corporativo pone a disposición de las organizaciones herramientas y plataformas digitales para identificar, calcular, reportar y verificar sus emisiones de gases de efecto invernadero. El programa está abierto a toda organización legalmente constituida en Panamá que desee contribuir a la acción climática.

MiAMBIENTE invita a todas las entidades interesadas a registrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, donde encontrarán información detallada sobre el proceso de incorporación al programa.