Ministerio de Cultura avanza en la creación del Primer Plan Nacional de Culturas con participación ciudadana

Panamá busca encuestar a 10,000 personas para definir el Primer Plan Nacional de Culturas

• Jóvenes y adultos desde los 15 años pueden completar la encuesta digital para identificar prioridades y fortalecer el acceso a los derechos culturales nacionales.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Cultura mantiene activa la fase de consulta ciudadana para la construcción del Primer Plan Nacional de Culturas de Panamá. Este proceso, que inició formalmente en septiembre de 2025, tiene como objetivo principal recoger las voces de la población para diseñar la estrategia que guiará las políticas culturales del país durante el próximo septenio.

Objetivos y alcance del proceso

La institución se ha propuesto la meta de alcanzar a 10,000 personas en todo el territorio nacional. Los datos recolectados permitirán realizar un diagnóstico preciso de las realidades locales, mapear las prioridades en cada región y orientar de manera más efectiva la inversión pública y los programas culturales futuros. Además, este mecanismo busca asegurar el cumplimiento y fortalecimiento de los derechos culturales de los ciudadanos panameños.

Participación y acceso

Las encuestas están habilitadas para la participación de jóvenes y adultos a partir de los 15 años de edad. Al ser un proceso digital, voluntario y accesible, los interesados pueden completar el formulario desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El Ministerio de Cultura enfatizó que la información suministrada será de carácter confidencial y se utilizará estrictamente para fines de planificación y diagnóstico sectorial.

El periodo de recepción de propuestas y respuestas finalizará el próximo 6 de febrero de 2026. La ciudadanía puede acceder al documento de consulta a través de la página web oficial del Ministerio de Cultura o mediante el enlace directo habilitado para este fin institucional.

