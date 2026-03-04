Ministerio de Desarrollo Social impulsa nuevas alternativas para adultos con discapacidad

Ministerio de Desarrollo Social prepara convocatoria para atender a población con discapacidad sin red familiar

• A través de alianzas estratégicas, el Ministerio de Desarrollo Social busca garantizar cuidados sostenibles y con enfoque de derechos para adultos en situación de dependencia y sin alternativas familiares.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que trabaja actualmente en el levantamiento de los términos de referencia para la apertura de una convocatoria pública dirigida a organizaciones sin fines de lucro. El objetivo principal es seleccionar entidades interesadas en brindar servicios de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en personas con discapacidades físicas e intelectuales que han alcanzado la edad adulta dentro del sistema de protección.

Protección para poblaciones en situación de dependencia

Esta iniciativa se centra en aquellos ciudadanos que, debido a su condición de dependencia persistente y la carencia de alternativas familiares, requieren de una estructura de cuidado que trascienda su etapa de niñez y adolescencia. La estrategia forma parte del plan de acción institucional del Ministerio de Desarrollo Social, orientado a robustecer las redes de protección y asegurar alternativas integrales que respeten tanto el interés superior del menor como los derechos fundamentales de los adultos con discapacidad que han permanecido bajo el cuidado del Estado.

La institución busca articular esfuerzos con organizaciones que posean experiencia técnica y capacidad operativa comprobada. Se espera que estas entidades implementen programas diseñados específicamente para quienes crecieron en centros de protección y albergues, garantizando que su transición a la vida adulta cuente con el respaldo y la atención médica y social necesaria.

Alianzas estratégicas y transparencia

La convocatoria responde al compromiso del Gobierno Nacional de reforzar el sistema de protección social mediante alianzas estratégicas con la sociedad civil organizada. Según destacó la entidad, este modelo de gestión permite ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios dirigidos a los sectores más necesitados de la población panameña.

El proceso de selección se regirá bajo los principios de transparencia, economía, publicidad y debido proceso. El Ministerio de Desarrollo Social subrayó que todas las propuestas recibidas serán evaluadas bajo rigurosos criterios técnicos y un estricto enfoque de derechos, priorizando en todo momento el bienestar, la seguridad y la integridad física y emocional de los beneficiarios.

Las bases, los requisitos específicos y los plazos de postulación para las organizaciones interesadas estarán disponibles próximamente a través de los canales digitales oficiales de la institución.

