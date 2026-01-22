Ministerio de Gobierno dota de equipos e insumos a los juzgados comunitarios

Ministra del Ministerio de Gobierno supervisa justicia comunitaria en Rio Abajo y San Miguelito

• A través de la dotación de insumos y tecnología, el Ministerio de Gobierno busca garantizar espacios adecuados para la resolución pacífica de conflictos en las comunidades.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a su equipo de trabajo, mantiene un patrullaje constante por los diversos Juzgados Comunitarios en todo el territorio nacional. El propósito de estas visitas es verificar directamente el funcionamiento de estas instancias y fortalecer la gestión del Ministerio de Gobierno mediante la entrega de insumos y equipos tecnológicos indispensables para elevar la calidad de la atención brindada a la ciudadanía.

Modernización y apoyo a la mediación

Durante sus recorridos, la titular del Ministerio de Gobierno dialogó con jueces y personal administrativo, enfatizando que la renovación de las herramientas de trabajo y la dotación de materiales permitirán ofrecer un servicio más eficiente. Estas acciones están orientadas a consolidar la justicia comunitaria como un mecanismo cercano que garantice la convivencia pacífica y el acceso a espacios dignos para la mediación de conflictos.

Dinoska Montalvo indicó que estas giras de supervisión continuarán en todo el país para asegurar que las casas comunitarias operen en condiciones óptimas. Asimismo, la ministra conversó con usuarios de los despachos para generar confianza en el proceso de mejora de la justicia de paz, buscando que esta sea cada vez más humana y accesible.

Respuestas directas a las necesidades judiciales

La jueza del corregimiento de Río Abajo, Millicent Henry, expresó su satisfacción ante la presencia de la autoridad, señalando que estas visitas permiten conocer de primera mano las necesidades urgentes de los despachos. Por su parte, Luis Guillermo Suffler, juez en el corregimiento de Amelia Denis De Icaza, en el distrito de San Miguelito, calificó como excelente la iniciativa del Ministerio de Gobierno por brindar respuestas concretas sobre el pago de multas y la entrega de equipos necesarios para la transición y administración de justicia.

Este esfuerzo institucional reafirma el compromiso del Ministerio de Gobierno de reforzar los juzgados de paz como herramientas ágiles y efectivas para la resolución de disputas locales, fortaleciendo el tejido social desde la base de la comunidad.

