Ministerio de Obras Públicas anuncia cierres parciales en el Corredor de las Playas

Ministerio de Obras Públicas realizará evaluaciones técnicas en la vía Panamericana

• El Ministerio de Obras Públicas ejecutará trabajos de evaluación técnica desde El Espino hasta Sajalices, manteniendo un carril habilitado por sentido durante las labores.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunica a la ciudadanía que, como parte de la ejecución del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”, se llevarán a cabo labores de evaluación técnica de la vía en ambos sentidos de circulación. Debido a estas tareas, será necesario efectuar un cierre parcial temporal de la calzada para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Los trabajos programados por el Ministerio de Obras Públicas se desarrollarán desde el viernes 20 de febrero hasta el jueves 5 de marzo de 2026. El horario de intervención establecido es de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, periodo durante el cual se mantendrá habilitado un solo carril por cada sentido de circulación para el flujo vehicular.

Ubicación de la intervención vial

La zona afectada por las evaluaciones comprende un tramo de la Vía Panamericana localizado entre El Nazareno – El Espino y Sajalices, específicamente después del autódromo, abarcando aproximadamente del kilómetro 0 al kilómetro 19. El Ministerio de Obras Públicas ha dispuesto que el área cuente con la debida señalización preventiva y la presencia constante de personal de seguridad vial para orientar a los conductores.

Medidas de seguridad y tránsito

La institución solicita a todos los usuarios que transiten por este sector atender estrictamente las indicaciones del personal en sitio y respetar la señalización colocada. Estas medidas buscan asegurar una circulación ordenada y prevenir incidentes durante el desarrollo de las actividades de ingeniería.

El Ministerio de Obras Públicas expresa su agradecimiento por la comprensión y colaboración de los residentes y conductores que utilizan esta importante arteria vial, ofreciendo disculpas por los inconvenientes temporales que estas labores de modernización de la red vial nacional puedan ocasionar.

