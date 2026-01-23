Ministerio de Obras Públicas repara fisura en puente sobre la Quebrada López en Colón

El Ministerio de Obras Públicas ejecuta mantenimiento preventivo en infraestructura vial de Colón

• El Ministerio de Obras Públicas mantiene bajo evaluación la estructura del puente para programar futuras intervenciones dentro de su plan de recuperación de la red vial.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- Personal de mantenimiento de la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Colón llevó a cabo trabajos de reparación y colocación de asfalto en el puente sobre la Quebrada López. La intervención se realizó de manera inmediata tras detectarse una fisura en la calzada de rodamiento, como parte de las acciones de mantenimiento preventivo que ejecuta la institución para preservar la infraestructura vial del país.

Seguridad vial y mantenimiento correctivo

Las labores ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas tuvieron como objetivo principal corregir el punto afectado en la rodadura, asegurando que la circulación vehicular se mantenga bajo condiciones óptimas de seguridad. El director regional de la entidad en Colón, Elvin Ábrego, explicó que estas tareas responden a la necesidad de atender reportes técnicos que comprometen el tránsito fluido en este importante sector de la provincia.

Evaluación continua de la red vial

El funcionario del Ministerio de Obras Públicas informó además que el puente sobre la Quebrada López se mantendrá bajo una evaluación técnica constante. Estas inspecciones permitirán determinar si se requieren intervenciones estructurales adicionales dentro del programa regular de mantenimiento de la red vial nacional.

La institución hace un llamado a los usuarios de la vía y residentes de áreas aledañas para que transiten con la debida precaución al cruzar por este tramo, respetando la señalización colocada y las indicaciones del personal técnico que realiza las inspecciones periódicas en el sitio.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: