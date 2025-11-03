Ministra anuncia seguimiento a Plan de Desarrollo para Comunidades Indígenas tras visita a Piriatí

Ministerio de Gobierno reitera compromiso con las Comunidades Indígenas y supervisará obras de desarrollo

• La ministra de Gobierno reiteró su voluntad de impulsar el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y se comprometió a regresar pronto para dar seguimiento a las obras y atender las necesidades planteadas por los moradores.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un equipo interinstitucional coordinado por el Ministerio de Gobierno se trasladó a la comunidad de Piriatí para brindar asistencia y reafirmar el compromiso con las Comunidades Indígenas. La misión contó con la participación de representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y autoridades tradicionales.

Durante la visita, el equipo realizó la entrega de materiales esenciales, como tubos y otros insumos, con el objetivo de servir de paliativo ante los daños causados por las recientes inundaciones que afectaron la zona.

Seguimiento al Plan de Desarrollo Integral

La ministra de Gobierno, cuya identidad no fue especificada en el documento fuente, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de continuar atendiendo las necesidades de las comunidades y aseguró que «este gobierno no es de dar excusas».

En relación con el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, la titular destacó que está realizando gestiones para que las obras comprometidas sean entregadas. La ministra enfatizó la importancia de la voluntad política en estos proyectos, señalando: “Aquí lo que ha faltado es voluntad, yo sí me he metido en esto porque me importa”.

Refiriéndose a la histórica problemática en el tema de Bayano, recordó a los moradores que «ustedes han visto pasar administraciones y no ha pasado nada», contrastando esta situación con el trabajo constante que su gestión asegura estar realizando.

“Permítanme estar aquí y no permitan que los alejen de mí, porque me importan las comarcas y cada uno de sus territorios. Si tienen un problema, llámenme y yo me encargo. Yo vengo a hacer el trabajo que me toca”, aseveró la ministra.

Recolección de Necesidades y Compromisos Futuros

Los moradores de Piriatí aprovecharon la presencia de la titular de la cartera para plantear diversas necesidades prioritarias para la comunidad, incluyendo la mejora del servicio de internet y otros temas fundamentales para su desarrollo.

La ministra se comprometió a regresar próximamente a la comunidad para dar seguimiento directo a los avances y reitero la disposición de su administración de continuar trabajando de la mano con las comunidades afectadas.

En esta gira estuvieron presentes representantes del IDAAN, Senafront, la gobernadora de la Comarca Emberá y autoridades tradicionales. Además, el equipo aprovechó la visita para celebrar el Día del Niño con los más jóvenes de la comunidad a través de juegos y la entrega de golosinas.