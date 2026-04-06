Ministerio de Gobierno impulsa segundas oportunidades en celebración del Domingo de Resurrección

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Personas privadas de libertad protagonizan jornada de segundas oportunidades en el Palacio de Gobierno
• Bajo el enfoque de segundas oportunidades, el Palacio de Gobierno abrió sus puertas para una celebración de Pascua que integró actividades familiares, cultura y productos elaborados en centros penitenciarios.
(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Gobierno conmemoró el Domingo de Resurrección con una jornada enfocada en la fe, la unión familiar y la promoción de segundas oportunidades para las personas privadas de libertad. La actividad, realizada en el Palacio de Gobierno, se transformó en un espacio de encuentro donde la población penitenciaria fue la protagonista, demostrando a través de su esfuerzo el compromiso con la reinserción social en una fecha cargada de simbolismo.
Participación y compromiso con la reinserción
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, resaltó que la iniciativa surge del ingenio de los propios privados de libertad, quienes organizan sus propuestas por temporadas mientras la institución brinda el apoyo necesario para su ejecución. Montalvo afirmó que estos momentos son fundamentales para el país y subrayó la importancia de que las familias panameñas disfruten de actividades que cuentan con la atención directa de hombres y mujeres en proceso de rehabilitación.
Durante la celebración, los niños participaron en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el Bosque Telar, creando un ambiente de ilusión. Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, asistió al evento y calificó el Plan Libertad como una motivación esencial para los internos. Molinar señaló que existe una demanda creciente por la mano de obra de las personas privadas de libertad en los centros educativos debido a su eficiencia, lo cual refuerza su sentido de utilidad hacia la sociedad.
Emprendimiento y cultura en el Palacio de Gobierno
El Café Presidente mantuvo sus puertas abiertas al público, ofreciendo productos confeccionados por mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE). Esta iniciativa busca demostrar cómo el trabajo digno puede transformar vidas y construir nuevos proyectos de futuro. Asimismo, el puesto de “Remenditos” permitió a los visitantes adquirir artículos elaborados a mano por los internos, quienes buscan activamente reintegrarse de manera productiva.
El componente histórico también formó parte de la jornada mediante recorridos en el Museo del Palacio, permitiendo a los asistentes conectar con el patrimonio nacional. Para las personas privadas de libertad, el evento representó una oportunidad memorable para conectar con el significado espiritual de la fecha, que recuerda la resurrección de Jesucristo.
Testimonios sobre el impacto social
La educadora Delia Pirón expresó que este proyecto destaca por la enseñanza de valores y la importancia de persistir frente a las adversidades. Según Pirón, la iniciativa tiene el potencial de impactar positivamente la vida de muchas personas a través del acompañamiento espiritual y formativo. La jornada concluyó como un Domingo de Resurrección dedicado a construir conjuntamente un mejor mañana para todos los sectores de la sociedad.
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