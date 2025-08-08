Ministra anuncia nueva Bolsa de Empleo y generación de plazas laborales en La Chorrera

Gobierno lanza plataforma de Bolsa de Empleo para impulsar contrataciones en Panamá Oeste

El Ministerio de Trabajo anunció la creación de nuevas plazas laborales y capacitaciones para el uso de la Bolsa de Empleo.

La iniciativa busca fortalecer el empleo en Panamá Oeste y preservar la paz social mediante el diálogo y la intermediación laboral.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, anunció el lanzamiento de una nueva plataforma digital de Bolsa de Empleo y la creación de nuevas plazas laborales en el distrito de La Chorrera. El anuncio se realizó durante una visita de cortesía al Concejo Municipal, donde la titular reafirmó su compromiso con el bienestar de los panameños y la generación de oportunidades en la provincia de Panamá Oeste.

Durante su intervención, Muñoz de Cedeño destacó que uno de los principales logros de la administración del presidente José Raúl Mulino ha sido mantener un año sin huelgas, gracias a la promoción constante del diálogo como herramienta para resolver conflictos laborales.

“Estamos convencidos de que el diálogo es el mejor vehículo para construir consensos y alcanzar resultados positivos. En ese espíritu, seguimos trabajando para abrir nuevas puertas de empleo y mejorar las condiciones laborales”, expresó la ministra.

Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Trabajo pondrá en marcha una nueva y robusta Bolsa de Empleo en aproximadamente 40 días. Esta herramienta permitirá a ciudadanos y empresas acceder de forma directa y sencilla a las vacantes disponibles en distintos sectores productivos.

Además, se anunció la organización de una reunión entre autoridades locales, la Directora de Empleo y el equipo del Departamento de Intermediación Laboral (DILA), con el objetivo de capacitar a concejales y usuarios en el uso efectivo de la plataforma.

“El compromiso es claro: generar más contrataciones, facilitar el acceso al empleo y fortalecer los mecanismos que beneficien a nuestra gente. Estamos listos para trabajar con mucha energía y dedicación”, concluyó Muñoz de Cedeño.